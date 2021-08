Am Donnerstag (26.08.2021) ab 18 Uhr werden die Gruppen der Champions League ausgelost. Es muss schon einiges passieren, dass der Zettel mit der Aufschrift "Sheriff" fehlen wird. So nennt die UEFA auf ihrer Homepage den Klub aus Tiraspol, der das Hinspiel der Playoffs mit 3:0 gegen Dinamo Zagreb gewann.

Es ist eine sehr ehrliche Bezeichnung, wenn auch keine konsequente. Schließlich schreibt der europäische Fußballverband vom " BVB Stadion Dortmund" oder der "Fußball Arena München" , um die Namen von Sponsoren oder Anteilseignern zu vermeiden.

Multi-Konzern

Der FC Tiraspol wäre ohne Sheriff vielleicht ein Klub aus der ersten moldauischen Liga, aber gewiss keiner mit Ambitionen auf die Champions League. Sheriff ist ein Großkonzern, der - teils über Beteiligungen - quasi alles aus einer Hand bietet: Er unterhält eine Supermarktkette, eine Bank, Tankstellen, einen Fernsehsender, ein Autohaus, eine Brauerei. Die Aufzählung ist unvollständig.

Viktor Gushan ist einer der Gründer von Sheriff. Er ist Präsident und Gönner des FC Sheriff Tiraspol, der am Mittwoch (25.08.2021) um 21 Uhr zum Rückspiel in Zagreb antritt. Vor etwa 30 Jahren gründete Gushan sein Unternehmen als Sicherheitsfirma, daher auch der Name.

Transnistrien - der Staat ohne Anerkennung

Sicherheitschef der Sicherheitsfirma war Wadim Krasnoselski, heute Präsident eines Staates. Eines Staates allerdings, den kein Land dieser Welt anerkennt. Transnistrien wird daher als de-facto-Staat bezeichnet, mit eigener Regierung, Verwaltung und Währung. Die Hauptstadt Transnistriens, eines schmalen Streifens im Osten der Republik Moldau an der Grenze zur Ukraine, ist Tiraspol.