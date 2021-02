Ilkay Gündogan stand an der Strafraum-Kante, auf halblinker Position, und beobachtete, was sein Kollege Raheem Sterling links vor ihm machte. Als dieser mit dem Ball am Fuß Tempo aufnahm und in die Mitte zog, setzte sich auch Gündogan in Bewegung.

Mit ein paar schnellen Schritten stieß er in den freien Raum in der Abwehr von Tottenham Hotspur, nahm den Kurzpass von Sterling im Laufen auf und schob, bedrängt von zwei Gegenspielern, den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. "He has done it again", rief Martin Tyler, Reporter-Ikone von "Sky Sports". Gündogan hatte es schon wieder getan – er hatte schon wieder getroffen.

Gündogan ist Citys bester Torschütze

Elf Tore hat der deutsche Nationalspieler in dieser Saison in der Premier League für Manchester City schon geschossen. Damit ist er bester Schütze des englischen Tabellenführers und liegt in der ligaweiten Wertung vor Spielern wie Marcus Rashford vom Stadtrivalen United oder seinem ehemaligen Dortmunder Kollegen Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal.

Alleine neun Treffer gelangen Gündogan seit dem Jahreswechsel, und sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Tottenham Hotspur vor anderthalb Wochen zeigt perfekt, was ihn so gefährlich macht im Moment.

Gündogans neuer Offensivdrang

Gündogan spielt weiter vorne als gewohnt, hat ein gutes Gespür für Lücken in der gegnerischen Defensive und zieht immer wieder in den Strafraum, wenn Manchester Citys Außenspieler den Ball haben – neben Sterling sind das Riyad Mahrez, Bernardo Silva oder Phil Foden.

Übrigens erzielte Gündogan gegen Tottenham auch noch den 3:0-Endstand. Nach einem langen Pass von Torwart Ederson ließ er Verteidiger Davinson Sánchez zu Boden gehen wie einen Anfänger und überwand den französischen Weltmeister-Torwart Hugo Lloris aus wenigen Metern. Es war der zweite Doppelpack für Gündogan innerhalb einer Woche, nachdem er schon beim 4:1 beim entthronten Meister FC Liverpool doppelt getroffen hatte.

Der City-Höhenflug in der Premier League

Manchester City ist in der Premier League das Maß der Dinge, fuhr am Sonntag beim 1:0 beim FC Arsenal durch ein frühes Sterling-Tor den 18. Sieg nacheinander in allen Wettbewerben ein und hat schon zehn Punkte Vorsprung auf die, nun ja, Verfolger Manchester United und Leicester City. Auch in der Champions League, wo es am Mittwoch (24.02.2021) im Achtelfinal-Hinspiel in Budapest gegen Borussia Mönchengladbach geht, muss die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zu den Favoriten gezählt werden.

Gündogan, 30, ist ein Schlüsselspieler im himmelblauen Uhrwerk. Nach überstandener Corona-Erkrankung im Herbst befindet er sich in der Form seines Lebens und trägt entscheidend dazu bei, dass sich der Ausfall von Manchester Citys eigentlichem Torjäger Sergio Agüero nicht bemerkbar macht.