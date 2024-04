WDR-Sport BVB - gestärkt ins Borussia-Duell Stand: 12.04.2024 13:40 Uhr

Vor dem Rückspiel gegen Atletico Madrid will Borussia Dortmund in der Bundesliga Boden gut machen. Gegen Gladbach ist auch ein zuletzt verletzter Angreifer wieder dabei.

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (13.04.2024) wieder auf Rechtsaußen Donyell Malen zurückgreifen. Der niederländische Nationalspieler hat seine Oberschenkelprobleme auskuriert und steht Trainer Edin Terzic nach zuletzt drei verpassten Pflichtspielen wieder zur Verfügung.

"Donny hat elf Tore in der Liga für uns erzielt, und wir hoffen, dass er im Saisonendspurt da anknüpfen kann", sagte Terzic am Freitag: "Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, und das ist jetzt sehr wichtig, wo es auf Kleinigkeiten ankommt."

Hoffnung auf Füllkrug-Tore

Gleichzeitig hofft der BVB-Coach auf Treffer von Niclas Füllkrug. "Wenn du Stürmer von Borussia Dortmund bist und neun Spiele lang nicht getroffen hast, dann ist das natürlich ein Thema in der Öffentlichkeit", merkte Terzic am Freitag in Bezug auf den 31-Jährigen an. "Er weiß, dass wir auf seine Tore angewiesen sind", sagte Terzic. Füllkrugs bislang letzter Torerfolg für den BVB liegt bereits zwei Monate zurückliegt.

"Das eine sind die Tore, das andere ist, dass man sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Und wenn man sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wird das auch mit dem Toreschießen bald wieder klappen", befand Terzic indes auch. "Es wird nicht lange dauern, dass er diese Phase auch übersteht."

Fast alle fit

Bis auf den weiter verletzten Ramy Bensebaini steht Terzic das komplette Personal zur Verfügung. Ob der Coach im Sturmzentrum auf Füllkrug setzt oder den Ivorer Sebastien Haller, der am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid als Joker den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer erzielt hatte, ließ er offen.

"Sebastien hat das richtig gut gemacht und ist nicht weit weg von der Startelf", sagte Terzic, der gleichzeitig Füllkrug den Rücken stärkte: "Wenn er weiter so fleißig arbeitet, dann wird es nicht lange dauern, bis er auch diese Phase übersteht."

Fahrplan steht

Der BVB gab zudem am Freitag seinen Fahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bekannt. Demnach startet das Team am 3. Juli ins Training und bricht am 19. Juli zu einer Asien-Tour auf, an deren vorletztem Tag (24. Juli) ein Spiel gegen den japanischen Erstligisten Cerezo Osaka um den Ex-Dortmunder Shinji Kagawa ausgetragen wird.

Vom 1. bis 9. August folgt das Trainingslager im Stammquartier in Bad Ragaz/Österreich). Härtetests vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit der ersten Pokalrunde (16. bis 19. August) sind die Testspiele am 6. August gegen den FC Villarreal in Altach und am 10. August gegen Aston Villa in Dortmund.