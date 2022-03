Champions League: Rettungsanker für große Klubs ab 2024 soll bleiben

Der Beschluss der Reform aus dem April 2021 sieht einen Zugang für zwei Klubs pro Saison auf Grundlage von historischen Ergebnissen vor. Wer in seiner nationalen Liga die Champions League verpasst und nur in der Europa League oder der Conference League gelandet ist, soll trotzdem in der Champions League spielen, wenn er eine gute Position in der Rangliste der vergangenen fünf Jahre im Europapokal hat.

Rettungsnetz für große Klubs

Ein Beispiel: Wird Borussia Dortmund in der Bundesliga nur Tabellenfünfter, dürfte der BVB trotzdem mitspielen, da der Klub im Fünf-Jahres-Koeffizienten gut platziert ist - ein Rettungsnetz für große Klubs also. Ligen und Fan-Bündnisse hatten stets Kritik an dem Vorhaben geäußert.

In den Verhandlungen schien sich in den letzten Wochen eine Möglichkeit zur Veränderung zu bieten, nachdem UEFA -Präsident Aleksander Ceferin öffentlich von "mehr Plätzen für kleine und mittlere Ligen" gesprochen hatte, die man in der Champions League ab 2024 bieten wolle.

Die Klub-Vereinigung ECA hat bei ihrer Generalversammlung in Wien am Dienstag (29.03.2022) beschlossen, das 2021 beschlossene System weiter bei der UEFA einzufordern. Damit wird an diesem System aller Voraussicht nach nicht mehr gerüttelt.

Widerspruch gegen die Regelung von nationalen Ligen

Jacco Swart, Geschäftsführer der European Leagues

Der europäische Ligenverband European Leagues, in dem auch die Deutsche Fußball Liga ( DFL ) organisiert ist, hatte im Reformprozess mit Blick auf die vier neuen Plätze die Teilnahme von mehr nationalen Meistern in der Champions League gefordert. "Wir wünschen uns, dass stattdessen mehr nationale Meister mitspielen" , sagte Geschäftsführer Jacco Swart von den European Leagues im Vorfeld der Entscheidung im Gespräch mit der Sportschau. Die Titelträger aus Tschechien, der Türkei, Dänemark oder Schottland beispielsweise spielen derzeit grundsätzlich alle in der Qualifikation.

Für die Ligen war der Widerspruch gegen die Regelung auch ein Selbstschutz. Das Problem: Ein Teil des Interesses von Fans basiert darauf, wer sich in den Ligen wie der Bundesliga für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Wenn die nationalen Ligen nicht mehr die alleinige Grundlage für die Qualifikation sind, werden sie etwas weniger bedeutsam - und ihre kommerzielle Vermarktung möglicherweise schwieriger.

Eine weitere Sorge: Selbst wenn der Koeffizient als Rettungsnetz für zwei der großen Klubs noch keine riesige Veränderung darstellt, wird dem grundsätzlichen Vorgehen nun die Legitimation verschafft. Bei weiteren Reformen in der Zukunft ist eine Ausweitung dieses Zugangs zur Champions League leichter durchsetzbar.

Eckpunkte der Reform: Mehr Spiele, mehr Clubs, mehr Geld

Die Champions League wird ab 2024 mit 36 statt bisher 32 Teams ausgetragen.

Die vier zusätzlichen Plätze in der Champions League sollen wie folgt verteilt werden:

Ein Platz geht an den Meister der Qualifikation, der im Fünf-Jahres-Koeffizienten am besten platziert ist.

Ein Platz geht an das fünftbeste Land der Fünf-Jahres-Wertung (derzeit Frankreich).

Zwei Plätze gehen an die im Fünf-Jahres-Koeffizienten am besten platzierten Klubs, die sich für einen europäischen Wettbewerb, nicht aber für die Champions League qualifiziert haben - das war der strittige Punkt.