Real Madrid will Revanche gegen Manchester Antonio Rüdiger soll wieder zum Haaland-Schreck werden

Real Madrid empfängt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Manchester City. Der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger könnte in dieser Begegnung eine Schlüsselrolle einnehmen - wie bereits im Vorjahr.

Welche Bedeutung dieses Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League selbst für einen schier unendlich erfahrenen Trainer hat, verriet Carlo Ancelotti am Tag vor dem Aufeinandertreffen mit Manchester City am Dienstag (9.4.2024, ab 21 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de).

"Ja, ich bin sehr nervös. Aber das Leiden ist Teil dieser Arbeit, das hält einen am Leben, es ist Druck, Stress. Für mich ist es mein Antrieb" , sagte der 64 Jahre alte Trainer von Real Madrid, der diesen Wettbewerb als Spieler und Trainer bereits sechs Mal (vier Mal als Coach, zwei Mal als Profi) gewinnen konnte.

Ancelottis Fehlgriff

Aber selbst ein so erfahrener Fußballlehrer macht noch Fehler. Etwa im Vorjahr, als er mit den Königlichen im Halbfinale schon einmal auf das englische Team von Trainer Pep Guardiola traf.

Ancelottis Fehlgriff damals: Der Italiener hatte in Manchester auf den deutschen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verzichtet, obwohl dieser zuvor im Stadion Santiago Bernabeu den Top-Stürmer Erling Haaland nahezu ausgeschaltet hatte.

Und Ancelotti lag mit seiner Personal-Entscheidung im Rückspiel daneben. Auf ein 1:1 in Spanien folgte ein 0:4 im Rückspiel. Real kehrte überaus ernüchtert von der Insel zurück.

Feste Größe wie im Nationalteam

"Wir haben alle einen guten Job gemacht, um Haaland in Schach zu halten. Er hat nicht viele Pässe bekommen. Im nächsten Spiel habe ich nicht gespielt, der Trainer muss sich nicht bei mir entschuldigen, er hat seine Idee und ich als Spieler muss sie akzeptieren" , sagte Rüdiger nun vor dem erneuten Aufeinandertreffen.

Doch mittlerweile hat sich die Ausgangsposition Rüdigers in Madrid verändert. So wie in der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann, wo Rüdiger mit seiner robusten und zupackenden Spielweise als fester Bestandteil und Führungsspieler vor der Heim-EM im Sommer gilt, ist der 31 Jahre alte Innenverteidiger mittlerweile auch bei den Königlichen unumstritten.

Ancelotti fordert mehr Mut

Nachdem sich Eder Militao einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, nutze Rüdiger seine Chance. Aurelien Tchouameni oder Routinier Nacho sind seitdem wechselweise seine Nebenleute. Mit wem er besonders gerne spielt? "Das ist die Entscheidung des Trainers. Für mich spielt das keine Rolle", so Rüdiger. Gegen City wird der Haaland-Schreck auf jeden Fall dabei sein.