Champions League Auslosung fürs Achtelfinale - wer trifft wann auf wen? Stand: 02.11.2022 11:46 Uhr

Am 7. November findet in der UEFA-Zentrale in Nyon die Auslosung für das Champions-League-Achtelfinale statt. Dortmund und Frankfurt sollten sich auf einen Großkaliber einstellen, der FC Bayern könnte trotz Gruppensieg auf Liverpool treffen.

Wie geht es weiter in der Champions League?

Wegen der Katar-WM geht es erst nach einem verlängerten Winterschlaf mit den ersten Achtelfinalpartien ab dem 14. Februar weiter. Beibehalten hat die UEFA dabei den "Salami-Modus" aus den Vorjahren.

Die Achtelfinalspiele werden über einen kompletten Monat verteilt, mit vier Spielterminen mit jeweils zwei Partien am Dienstag und am Mittwoch. Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

Welche Teams sind fürs Achtelfinale qualifiziert?

Als Gruppensieger sind bereits qualifiziert: FC Bayern München, FC Chelsea, Manchester City, SSC Neapel, FC Porto und Tottenham Hotspur.

Folgende Teams sind ebenfalls mindestens als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale qualifiziert: Benfica Lissabon, FC Brügge, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter Mailand, FC Liverpool, Paris St. Germain, Real Madrid.

Töpfe, Setzlisten, Ausschlusskriterien - wie läuft die Auslosung?

Die UEFA teilt die 16 Achtelfinal-Teams wie gewohnt auf zwei Setztöpfe auf - einen für die acht Gruppensieger und einen für die acht Gruppenzweiten. Die acht Gruppensieger sind gesetzt und treffen im Achtelfinale zunächst auswärts auf einen der acht Gruppenzweiten.

Laut UEFA-Regularien ist es fürs Achtelfinale vorgesehen, dass kein Team gegen einen Verein aus seiner Vorrundengruppe oder gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Verband spielen darf. Weitere Einschränkungen werden vor der Auslosung bekannt gegeben, sind aber nicht zu erwarten.

Welche Gegner sind für die deutschen Teams möglich?

Der FC Bayern ist Gruppensieger, BVB und Frankfurt gehen als Zweitplatzierte ins Achtelfinale. Leipzig kann sogar noch Gruppensieger werden, aber auch in die Europa League versetzt werden. Von den fünf deutschen Startern in der Champions League ist nur Bayer Leverkusen definitiv nicht im Achtelfinale dabei.

" Was der Gruppensieg am Ende bedeutet, werden wir bei der Auslosung sehen ", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann gewohnt cool. Immerhin gehen die Bayern als Gruppensieger Topfavorit Manchester City oder dem FC Chelsea aus dem Weg.

Dafür wäre ein Achtelfinale gegen den FC Liverpool möglich. Oder gegen Paris St. Germain und Real Madrid, sollten beide nur als Gruppenzweite einlaufen. Titelverteidiger Real müsste dafür aber daheim gegen Celtic patzen und den Gruppensieg verdaddeln.

Frankfurt und Dortmund sollten sich als Gruppenzweite auf einen Großkaliber einstellen: Einzig der FC Bayern und die jeweiligen Gruppenersten aus der Vorrundengruppe (City beim BVB, Tottenham bei der Eintracht), sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Leipzig, sollte sich der Pokalsieger als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale qualifizieren.

Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter?

Die Viertelfinalspiele sind für den 11./12. April (Hinspiele) und für den 18./19. April (Rückspiele) angesetzt. Die Termine fürs Halbfinale sind der 9. Und 10. Mai (Hinspiele) sowie der 16. und 17. Mai (Rückspiele). Das Finale steigt am 10. Juni im Istanbuler Atatürk-Stadion - dort fand 2005 ein legendäres Finale mit Liverpools Aufholjagd gegen den AC Mailand statt.