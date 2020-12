Die Erfolge in der Gruppenphase ließen die Gladbacher Kasse weiter klingeln. Jeweils 2,7 Millionen Euro gab es für die beiden Siege gegen Schachtjor Donezk (6:0 und 4:0), die Unentschieden in den Hinspielen bei Inter Mailand und gegen Real Madrid (beide 2:2) brachten 900.000 Euro ein. In beiden Spielen kassierte Gladbach erst in den Schlussminuten den Ausgleich und verlor so nicht nur wichtige Punkte, sondern auch summiert 3,6 Millionen Euro.

Trotz Niederlage 9,5 Millionen Euro gewonnen

Eine Punktprämie gab es in Madrid nicht, aber die Niederlage brachte den Borussen dennoch 9,5 Millionen Euro ein. Diesen Betrag erhält jedes Team, das sich für das Achtelfinale (wird am 14. Dezember ausgelost) qualifiziert. Insgesamt hat die Champions League Gladbach also bereits fast 40 Millionen Euro beschert. Doch der Wert des Weiterkommens der Gladbacher geht noch weit darüber hinaus.

Kein zweites Europa-Drama

Denn schon in der vergangenen Saison waren die Borussen bereits mit einem Bein in der nächsten Runde, brauchten im letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase nur noch einen Punkt im Heimspiel gegen Basaksehir FK. Kurz vor dem Abpfiff kassierte Gladbach vor etwa einem Jahr jedoch den Treffer zum 1:2 und schied aus dem Wettbewerb aus. Ein erneutes Drama aus Sicht der Borussen blieb diesmal aus, stattdessen gab es ein Happy End.

Gehaltseinbußen bleiben so wohl kein Thema

Damit haben sich die Spieler nicht nur die Teilnahme an der nächsten Runde gesichert, sondern in gewisser Hinsicht ihr eigenes Gehalt. Während viele Bundesligisten bereits erneut über Gehaltskürzungen sprechen, sind diese in Gladbach, das im März als erstes Team überhaupt im Fußball teilweise auf Geld verzichtete, aktuell kein Thema. Und das dürfte sich mit den Extra-Millionen des Achtelfinales auch nicht ändern.

In Zeiten der Corona-Pandemie hat der finanzielle Aspekt noch weiter an Bedeutung zugenommen. Doch die Gewinne fernab des direkten Geldflusses sind für den Verein mindestens genauso viel wert. Nachdem Gladbach bei den ersten beiden Champions-League-Teilnahmen in den Saisons 2015/16 und 2016/17 chancenlos ausgeschieden war, sorgte das Team von Marco Rose diesmal für Furore. Mit 16 Treffern erzielte Borussia die zweitmeisten Treffer (nur Bayern München, 18, traf häufiger) im Wettbewerb - und das gegen die europäischen Schwergewichte Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk.

Gladbach gewinnt an Reputation

Was Gladbach in der vergangenen Saison auf nationalem Terrain geschafft hat, ist dem Klub nun auch international gelungen. Der Verein wird wieder wahrgenommen als ernsthafter Kontrahent. Vor dem Hinspiel gegen Real sagte Eberl in einem Interview, er bezweifle, dass die Stars der "Königlichen" alle Gladbacher Spieler kennen würden. Der Bekanntheitsgrad der Borussen dürfte sich nun deutlich erhöht haben.

Auswirkungen auf den Transfermarkt

Das wird sich auch auf dem Transfermarkt bemerkbar machen. Unter anderem für Florian Neuhaus, Marcus Thuram und Alassane Plea war es die Premiere in der Champions League, alle drei bewiesen ihre internationale Klasse.