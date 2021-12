Spielabbruch nach Rassismuseklat in Duisburg - Ermittlungen auf mehreren Ebenen

Der deutsche Profifußball wird von einem Rassismusfall erschüttert, der auf mehreren Ebenen nun aufgearbeitet wird. Betroffen ist in erster Linie mit Aaron Opoku ein Spieler des VfL Osnabrück. Da er laut der Polizei Duisburg, die sich auf Zeugenaussagen beruft, am Sonntag (19.12.2021) mit "Du Affe kannst eh keine Ecken schießen" beleidigt worden sein soll, wurde die Drittligapartie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL noch in der ersten Halbzeit abgebrochen.

Beide Seiten erklärten anschließend, dass dies die einzig mögliche und richtige Entscheidung gewesen sei. Noch am Abend teilte die Polizei mit, dass sie eine Anzeige gegen einen 55 Jahre alten Mann erstattet habe, dem die rassistische Beleidigung zuzuschreiben sei.

Die Betroffenheit im deutschen Profifußball ist groß. Zahlreiche Klubs äußerten sich auf ihren Kanälen in Sozialen Netzwerken solidarisch mit dem 1999 in Hamburg geborenen Opoku.

Beschuldigter streitet ab, Opoku gemeint zu haben

Wie die Polizei am Montag dem WDR sagte, gab der Beschuldigte zu, die Beleidigung getätigt zu haben. Allerdings habe er nicht Opoku gemeint, sondern den Osnabrücker Spieler Florian Kleinhansl.

Die Bilder zeigen, dass in der betreffenden Szene in der 33. Minute tatsächlich Kleinhansl an der Eckfahne steht, um einen Eckstoß auszuführen, vermutlich mit einem Pass zu dem in unmittelbarer Nähe stehenden Opoku.

Nach Informationen der Sportschau hatte der Beschuldigte aber bei seinem Ausruf Sichtkontakt zu Opoku. Außerdem habe es zuvor in der 15. Minute einen Eckstoß gegeben, den Opoku ins Toraus geschossen habe. Dies belegen die Bilder des Spiels.