3. Liga steuert bei Fans auf Rekordkurs Stand: 10.03.2025 19:28 Uhr

Mehr als 11.000 Zuschauer sehen im Schnitt ein Fußballspiel in der 3. Liga. Bleibt es dabei, werden in dieser Saison erstmals mehr als vier Millionen Fans gekommen sein.

Am 27. von 38 Spieltagen wurde die Marke von drei Millionen Besuchern geknackt, so früh wie nie zuvor in der fast 17-jährigen Geschichte der Liga.

Elf Spieltage vor Ende der Spielzeit ist eine neue Bestmarke damit so gut wie sicher: Der Rekord liegt bei 3,689 Millionen, aufgestellt in der vergangenen Saison. Der Schnitt lag damals bei 9.707 Fans pro Partie, in der laufenden Spielzeit sind es momentan 11.239. Das bedeutet eine Steigerung um knapp 16 Prozent.

Hält die Liga diesen Schnitt, dann wird sie in diesem Jahr erstmals die Vier-Millionen-Marke übertreffen.

Dynamo Dresden mit dem höchsten Schnitt

Für die höchsten Zuschauerzahlen sorgen gleich mehrere Traditionsvereine. Dynamo Dresden liegt mit einem Schnitt von etwa 29.000 Fans ganz vorne, auch Alemannia Aachen (25.000), Hansa Rostock (23.000) und Arminia Bielefeld (20.000) erfreuen sich großer Beliebtheit. Über dem aktuellen Schnitt liegen außerdem Rot-Weiss Essen, 1860 München, der VfL Osnabrück, der 1. FC Saarbrücken und Energie Cottbus.

Sämtliche 15 Heimspiele des TSV 1860 im Stadion an der Grünwalder Straße waren mit 15.000 Zuschauern ausverkauft.

Am Ende der Liste finden sich die zweiten Mannschaften von Hannover 96 (im Schnitt etwa 2.500 Fans) und des VfB Stuttgart (2.350).