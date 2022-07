2. Bundesliga Nürnberg gewinnt Derby gegen Fürth Stand: 23.07.2022 15:15 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth verdient gewonnen - und profitierte von einem Tor mit der Hüfte.

Durch den Sieg hat der FCN nach der Auftaktniederlage bei St. Pauli drei Punkte auf dem Konto. Fürth wartet nach dem 2:2 gegen Kiel und der Niederlage in Nürnberg noch auf den ersten Saisonsieg.

Daferner bringt den Ball über die Linie

Nürnberg hatte zu Beginn eine Doppelchance. Jens Castrops Hereingabe segelte an den Pfosten, im Nachsetzen scheiterte Christoph Daferner aus sieben Metern an Fürths Torwart Andreas Linde (8.).

Daferner brachte den Club aber wenig später in Führung: Tim Handwerker hatte von rechts geflankt und Kwadwo Duah den Ball vom zweiten Pfosten zurück in die Mitte geköpft, wo Daferner aus kürzester Distanz den Ball mit der Hüfte über die Linie brachte. Die beste Gelegenheit für die Gäste hatte zunächst Branimir Hrgota, als er in der 36. Minute nach einem Steilpass aber am herauseilenden Torwart Christian Mathenia scheiterte.

Tobias Raschl hatte nach der Pause die Chance ebenfalls zum Ausgleich, als er aus sechs Metern von halbrechts zum Schuss kam - doch Mathenia war per Fußabwehr zur Stelle. Und so machte Manuel Wintzheimer in der 81. Minute den Sieg für den Club im Frankenderby klar: Nach feiner Vorarbeit von Taylan Duman musste Wintzheimer am Fünfmeterraum nur noch vollenden.

Nach Pokal: Fürth gegen den KSC, Nürnberg in Regensburg

Die SpVgg Greuther Fürth erwartet am 3. Spieltag am Freitag (05.08.2022) den Karlsruher SC, Nürnberg muss einen Tag später in Regensburg ran.

Zuvor spielen beide Teams in der der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Der 1. FC Nürnberg spielt beim viertklassigen 1. FC Kaan-Marienborn aus der Regionalliga West, und zwar am kommenden Freitag (29.07.2022, 18 Uhr). Die SpVgg Greuther Fürth tritt einen Tag später bei den fünftklassigen Stuttgarter Kickers an (18 Uhr), die Kickers spielen in der Oberliga Baden-Württemberg.