2. Bundesliga Heidenheim nach Sieg gegen Braunschweig ganz vorn dabei Stand: 23.07.2022 15:19 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert und übernimmt die Tabellenführung.

Braunschweig steht dagegen mit null Punkten aus den beiden ersten Partien schon im Tabellenkeller.

Eigentor ebnet Heidenheim den Weg

Heidenheim lag zur Pause verdient in Führung. Eine Flanke von Busch beförderte Braunschweigs Philipp Strompf ins eigene Tor (10.). Tim Kleindienst (33.) und Beste (36.) verpassten jeweils knapp den zweiten Heidenheimer Treffer.

Nach der Pause hatte Immanuel Pherai die große Chance zum Ausgleich, nach Niko Kijewskis Zuspiel zielte er aus gut neun Metern aber knapp am Tor vorbei (52.). So erhöhten Kleindienst per Kopf nach einer Ecke (61.) und Kevin Sessa mit einem Abstauber (90.) für den FCH.

Braunschweig gegen Darmstadt, Heidenheim beim HSV - zuvor Pokal

Eintracht Braunschweig erwartet am 3. Spieltag am Sonntag (07.08.2022) Darmstadt, Heidenheim muss einen Tag zuvor beim Hamburger SV antreten.

Zuvor spielen beide Teams in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Heidenheim muss am Samstag (30.07.2022) zum FV Illertissen aus der viertklassigen Regionalliga Bayern. Braunschweig erwartet am Sonntag (18 Uhr) den Bundesligisten Hertha BSC.