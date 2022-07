Gegen den SV Sandhausen Darmstadt schleppt sich zum ersten Saisonsieg Stand: 22.07.2022 20:30 Uhr

Darmstadt 98 fährt gegen den SV Sandhausen den ersten Dreier der Saison ein. Beim 2:1-Sieg (1:1) mussten die Lilien aber Youngster Clemens Riedel und Torschütze Braydon Manu verletzungsbedingt auswechseln.

Nach Manus frühem Führungstreffer in der 9. Minute hatte Aleksandr Zhirov (24.) für Sandhausen ausgeglichen. Marvin Mehlem brachte die Gastgeber dann in der 55. zum 2:1-Endstand wieder nach vorn.

Sandhäuser Patzer führt zum 1:0

Auch die Partie in Darmstadt begann mit einer Schweigeminute für den verstorbenen DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler. Nach diesem Gänsehaut-Moment hatte die Partie gleich Action zu bieten. Dabei gehörten die ersten Szenen dem SV Darmstadt: Phillip Tietz kam nach rund sechs Minuten gut neun Meter vor dem Tor zum Abschluss, nickte den Ball aber knapp am Kasten vorbei.

Keine drei Minuten später war es aber soweit: Braydon Manu nutzte einen Sandhäuser Abwehrfehler eiskalt: Diekmeier und Trybull konnten sich nach einem harmlosen Kopfball der Lilien nicht einigen - Manu bedankte sich, nahm den Ball mit und donnerte ihn aus etwa acht Metern rechts oben ins Eck.

Ausgleich aus dem Nichts

Darmstadt dominierte mit ihrer offensiven Spielweise weiter das Spiel, doch zur Halbzeit stand es 1:1. Aus heiterem Himmel trudelte der Ball glücklich vor die Füße Zhirovs. Der aufgerückte Sandhäuser Verteidiger nutzte die Chance und schob präzise mit dem Innenrist ein.

Darmstadt erholte sich zwar schnell von diesem Schock, konnte die spielerische Dominanz vor der Pause aber nicht mehr in Torchancen ausdrücken. Vielmehr forderte Bachmann noch zweimal Darmstadts Keeper Marcel Schuhen (36., 39.).

Mehlem bringt Darmstadt wieder nach vorn

Die zweite Hälfte begann zunächst etwas weniger turbulent als die erste. In der 55. Minute spielten sich Mehlem und Manu dann per sehenswertem Doppelpass in den gegnerischen Strafraum. Aus gut sieben Metern zirkelte der Zehner den Ball ins linke untere Eck.

Alois Schwarz versuchte mit einem Vierer-Wechsel in der letzten Viertelstunde noch, alles auf den Ausgleich zu setzen - Esswein, Kutucu, Ritzmaier und Neuzugang Ochs ersetzten beide Kinsombis, Pulkrab und Trybull. Sein Team baute dadurch zwar noch einmal gewaltig Druck auf, konnte den Ball aber nicht mehr im Tor der Lilien unterbringen.

Der SV Sandhausen erwartet am 3. Spieltag am Freitag (05.08.2022) die bislang ungeschlagene Fortuna aus Düsseldorf, Darmstadt muss am Sonntag in Braunschweig ran.