Dreden und Rostock zurück

Doch auch andere Klubs werten die Liga enorm auf. Mit den Aufsteigern Dynamo Dresden und Hansa Rostock kehren zwei Traditionsvereine in Liga zwei zurück, die eine riesige Fanbasis hinter sich haben.

Dabei setzt fast die Hälfte der Liga auf neue Trainer, besonders junge. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 41 Jahren, sieben Trainer sind unter 40. So hat Fortuna Düsseldorf, in Christian Preußer einen erst 37 Jahre alten Chefcoach verpflichtet.

Fans überall wieder dabei

Fans werden nach Maßgaben der lokalen Behörden wieder in allen Stadien zugelassen sein. Bei der prozentualen Auslastung gibt es große Unterschiede. So plant der 1. FC Heidenheim mit 60 Prozent Auslastung, bei Holstein Kiel sind es nur knapp 28 Prozent. Aufgrund der dynamischen Pandemielage können sich die Zahlen aber auch ändern.

Beim zweiten Topspiel des 1. Spieltages zwischen Werder Bremen und Hannover 96 können 14.000 Fans dabei sein, und auf das Nordderby zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel freuen sich im Stadion immerhin 8.900 Zuschauer.

Denn das leidige Corona-Thema bleibt. Bei den Schalkern überschattete in den vergangenen Tagen der Coronafall von Torhüter Ralf Fährmann die Vorbereitung. Zur Sicherheit zog sich S04 kurzfristig in ein Quarantäne-Trainingslager zurück, zwei weitere Testreihen waren allesamt negativ.

Sportschau weitet Berichterstattung aus