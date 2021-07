Zuschauer in der 2. Liga - bis zu 20.000 Fans kehren zurück

In allen Stadien werden nach Maßgaben der lokalen Behörden wieder Fans zugelassen sein. So erlaubt die Stadt Gelsenkirchen dem FC Schalke 04 ein Drittel Auslastung der Arena. Fast 20.000 Zuschauer werden somit am Freitag (23.07.2021) das Topspiel gegen den Hamburger SV sehen dürfen.

Fortuna Düsseldorf und Hannover planen in absoluten Zahlen mit noch mehr Fans, haben aber erst am zweiten Spieltag Heimrecht.

Dieser Livestream ist ab dem 23.07.2021 22.45 Uhr abrufbar















Livestream - Schalke 04 gegen den HSV zum Start der 2. Bundesliga . Sportschau. . 15:00 Min. . Verfügbar bis 23.07.2021. Das Erste.

Bei der prozentualen Auslastung gibt es große Unterschiede. So plant der 1. FC Heidenheim mit 60 Prozent Auslastung, bei Holstein Kiel sind es nur knapp 28 Prozent. Aufgrund der dynamischen Pandemielage können sich die Zahlen aber auch ändern.