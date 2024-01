Zweite Bundesliga Wiesbaden feiert klaren Heimerfolg gegen Hertha BSC Stand: 27.01.2024 14:53 Uhr

Wehen Wiesbaden hat Hertha BSC eine unangenehme Niederlage beigefügt. Es war die erste Niederlage der Berliner nach elf Spielen. Die Hessen gewannen am Samstag (27.01.24) mit 3:1 (1:0). Es war Wiesbadens zweiter Erfolg gegen die Berliner in der aktuellen Saison.

Franko Kovačević brachte Wehen Wiesbaden mit einem Doppelpack in Führung (24., 53.), Thijmen Goppel besiegelte den Sieg der Gastgeber (72.). Zwischenzeitlich hatte Jonjoe Kenny für die Mannschaft von Pal Dardai verkürzt (59.). Hertha BSC verlor mit der Niederlage den Kontakt zur Spitze vorerst komplett, Wiesbaden brachte mit dem Dreier ordentlich Distanz zwischen sich und der Abstiegszone. Trotz dieser klar unterschiedlichen Bewertungen der Partie liegt nun zwischen den Vereinen nur ein Punkt in der Tabelle.

Zu Beginn dominante Berliner

Die Hertha begann dominant, strahlte aber keinerlei Torgefahr aus. Ein abgefälschter Distanzschuss von Robin Heußer brachte die Wiesbadener ins Spiel. Kovačević war dann zur Stelle, als Berlins Tormann Ernst einen weiteren Versuch von Heußer zur Seite abwehrte. In der Folge hätte die Mannschaft von Markus Kauczinski sogar noch zweimal erhöhen können, Aymane Barkok vergab die einzige nennenswerte Berliner Möglichkeit.

Kovačević mit gutem Torriecher

Kovačević bewies erneut einen guten Torriecher, als er eine Direktabnahme von Bjarke Jacobsen ins Tor der Berliner lenkte. Als Jonjoe Kenny sehenswert den Anschlusstreffer herstellte, keimte Hoffnung bei Berlin auf. Doch als Nick Bätzner die Gasse gegen aufgerückte Herthaner sah und perfekt in den Lauf von Goppel spielte, behielt der Niederländer die Nerven und schob flach an Ernst vorbei ins Tor zum Endstand.

Wiesbaden in Karlsruhe, die Hertha empfängt den HSV

Am nächsten Spieltag spielt Wehen Wiesbaden am Freitag (02.02.24, 18.30 Uhr) in Karlsruhe, die Hertha hat im Duell der einstigen Erstligateams am Samstagabend (03.02.24) den Hamburger SV zu Gast.