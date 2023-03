Nach drei Spielen ohne Sieg Darmstadt beendet gegen Kaiserslautern Durststrecke Stand: 18.03.2023 23:24 Uhr

Der SV Darmstadt 98 setzt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder Kurs auf den Aufstieg. Gegen den 1. FC Kaiserslautern feierten die Hessen am Samstag (18.03.2023) einen 2:0 (2:0)-Sieg.

Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic (36., 43.) sorgte mit seinem Doppelpack dafür, dass Darmstadt nach zuvor drei Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte einfuhr und mit 52 Zählern Spitzenreiter vor Heidenheim (50) und dem Hamburger SV (49) bleibt. Für Kaiserslautern (39 Punkte) ist nach der vierten Auswärtsniederlage in Folge der Traum vom Anschluss an die Spitzengruppe wohl ausgeträumt.

Kaiserslautern stürmt, Stojilkovic trifft für Darmstadt

Am Böllenfalltor in Darmstadt gehörte die Anfangsphase zunächst den mutigen Gästen. Terrence Boyd kam allerdings beim ersten Angriff gegen 98-Schlussmann Marcel Schuhen einen Schritt zu spät (2.). Ein Opoku-Schuss landete nur am Außennetz (10.) und bei der größten Chance köpfte Marlon Ritter knapp am Tor vorbei (24.).

Darmstadt war dagegen gnadenlos effektiv - und hatte das nötige Glück: Nach einem Eckball köpfte Stojilkovic FCK-Verteidiger Hendrick Zuck an und von dessen Rücken sprang der Ball unhaltbar rechts oben zum 1:0 in den Winkel. Kurz vor der Pause nutzte der Schweizer auch seine zweite Möglichkeit, als Phillip Tietz nach einem Ballgewinn schnell schaltete und Stojilkovic mit einem langen Pass auf die Reise zum 2:0 schickte.

"Lilien" bleiben am Drücker

In Halbzeit zwei bemühte sich Kaiserslautern zwar nach wie vor mit großem Einsatz, den Anschluss zu finden. Doch Richtung Tor gelang den Pfälzern nicht mehr viel. Dafür hatte Darmstadt einige Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. So verpasste Tietz mit einem Schrägschuss knapp (48.). Braydon Manu wurde im Strafraum gerade noch geblockt (65.) und Clemens Riedel scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke am stark reagierenden FCK-Schlussmann Andreas Luthe (66.).

Die letzte Großchance hatte schließlich der eingewechselte Fabio Torsiello. Doch nach einem Konter traf der 18-Jährige nur den Pfosten (90.+2).

Darmstadt nach der Länderspielpause nach Nürnberg

"Wir haben gewonnen. Jetzt können wir in der Länderspielpause ein bisschen abschalten, um dann in den letzten Spielen richtig Gas zu geben", sagte Doppel-Torschütze Stojilkovic gegenüber der Sportschau.

Nach der Länderspielpause will Darmstadt in Nürnberg weitere wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren (Freitag, 31.03.2023 um 18.30 Uhr). Einen Tag später hat Kaiserslautern zu Hause mit Heidenheim einen weiteren Aufstiegskandidaten als Gegner (20.30 Uhr).