Eine Rote, aber keine Tore Regensburg punktet in Unterzahl gegen Kaiserslautern Stand: 23.04.2023 15:58 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg hat gegen den 1. FC Kaiserslautern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Über 15 Minuten musste der Tabellen-16. beim 0:0 am Sonntag (23.04.2023) mit zehn Mann überstehen.

In der Hinrunde war der 1. FC Kaiserslautern phasenweise noch das beste Auswärtsteam in der 2. Liga. Doch jüngere Vergangenheit lief ganz anders. Fünf Spiele verloren die "Roten Teufel" in der Fremde in Serie, jedes Mal blieben sie dazu auch noch torlos. Und trotz des 2:0-Heimsiegs eine Woche zuvor gegen den Hamburger SV (2:0) war das Auftreten Lauterns beim SSV Jahn Regensburg dieser Bilanz entsprechend.

Die ersten 30 Minuten vergingen komplett ohne Höhepunkte. Bemüht schienen aber nur die Gastgeber, Regensburg kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Die starke FCK-Defensive hatte jedoch auch wenig Mühe mit den Versuchen des Jahn.

Singh am nächsten am Torerfolg dran

Dann wurde es kurzzeitig turbulenter. Ben Zolinski versuchte es aus 21 Metern und verfehlte die Gästeführung nur knapp (31.). Wenig später wurde es auf der anderen Seite noch brenzliger, als Japreet Singh mit einem Schuss die Latte traf (33.). Ansonsten fehlte auf beiden Seiten das Tempo, um gefährlich vor das Tor zu kommen.

Nach der Pause änderte sich daran wenig, Kaiserslautern richtete sich insgesamt jedoch offensiver aus. Einen Hauch von Torgefahr gab es aber wieder nur aus der Ferne, Philipp Klement setzte einen Freistoß aus 23 Metern ans Außennetz (60.).

Saller fliegt vom Platz - auf dem sich dennoch nichts tut

Bevor die Schlussphase anbrach, schwächten sich dann die Regensburger selbst. Benedikt Saller wollte eigentlich einen gegnerischen Konter unterbinden, traf Jean Zimmer aber derart am Knöchel, dass Schiedsrichter Florian Lechner wegen groben Foulspiels die Rote Karte zeigte. Nur Sekunden zuvor hatte Andreas Luthe mit einer starken Parade den Führungstreffer der Bayern durch Prince Owusu verhindert (74.).

Am Spiel der Gäste änderte das jedoch nichts, Lautern setzte überraschend wenig daran, die torlose Serie zu beenden und fokussierte sich darauf, immerhin wieder einen Auswärtspunkt zu holen. Angesichts der Unterzahl reichte das auch Regensburg - trotzdem musste Luthe noch einen Schuss von Owusu glänzend abwehren (90.+1) . Der Jahn bleibt dadurch weiter auf Relegationsplatz 16 und kann sich weiter aus eigener Kraft vor dem Abstieg retten.

Wichtiges Duell für Regensburg steht an

Am kommenden Wochenende spielt Regensburg im Duell gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Sandhausen auswärts um wichtige Punkte (Sonntag, 30.04.2023 um 13.30 Uhr). Kaiserslautern empfängt einen Tag vorher den FC Hansa Rostock (13.00 Uhr).