Sieg gegen Karlsruhe Darmstadt übernimmt Tabellenführung Stand: 15.10.2022 15:16 Uhr

Zwölftes Spiel, achter Sieg: Darmstadt 98 bleibt nach dem Sieg gegen den Karlsruher SC die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga.

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (15.10.2022) knapp 2:1 (0:1) beim Karlsruher SC gewonnen. Es war der vierte Sieg nacheinander in der Liga. Gegen den KSC ließ sich Darmstadt auch von einem frühen Rückstand nicht stoppen.

Fabian Schleusener hatte den KSC in der 19. Minute in Führung gebracht, ehe Darmstadts Verteidiger Patric Pfeiffer kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielte (49.). In der Schlussphase erzielte dann Phillip Tietz den Siegtreffer (88.).

In der Tabelle zieht Darmstadt 98 (27 Punkte) damit wieder am Hamburger SV (25 Punkte) vorbei auf Platz eins. Der KSC hat 17 Zähler und ist Sechster.

KSC trifft früh, verpasst aber zweiten Treffer

Die Führung für den Karlsruher SC fiel nach einer Standardsituation. Philip Heise bediente mit einer Freistoßflanke Schleusener, der sich von Bewacher Tietz löste und aus sieben Metern per Kopf traf. Für Schleusener war es das fünfte Saisontor - und beinahe hätte er nur zehn Minuten später das sechste nachgelegt.

Es lief die 29. Minute, als Schleusener Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen umkurvte, aber Abwehrspieler Pfeiffer anschoss. Der Abpraller landete bei Malik Batmaz, der aus neun Metern zum Abschluss kam. Den Schuss kratzte Darmstadts Christoph Zimmermann so eben noch von der Linie.

Pfeiffer trifft doppelt, aber nur ein Tor zählt

Auch dem Ausgleich von Darmstadt ging eine Standardsituation voraus. Tobias Kempe brachte einen Eckball Richtung Fünfmeterraum, wo Pfeiffer per Kopf traf. In der 61. Minute jubelte Pfeiffer erneut, wieder hatte er per Kopf getroffen - doch diesmal zählte das Tor nicht. Der VAR hatte ein Handspiel von Aaron Seydel erkannt.

Tietz sorgt für Darmstadts Sieg

Dass sich die Darmstädter am Ende doch über den achten Saisonerfolg freuen durfte, hatten sie Torjäger Tietz zu verdanken. Nach einem Pass von Marvin Mehlem zog Tietz in den Strafraum und schob überlegt zum 2:1-Siegtreffer ein.

Darmstadt nun gegen Gladbach, KSC in Sandhausen

Für beide Teams geht es im Pokal weiter: Darmstadt 98 empfängt Borussia Mönchengladbach am Dienstag 18.10.22, 20.45 Uhr) am Böllenfalltor. Der KSC gastiert am Mittwoch (18 Uhr) in Sandhausen. Zu Beginn des 13. Spieltages der 2. Liga spielt der SV Darmstadt 98 zu Hause gegen Holstein Kiel (Freitag, 21.10.2022 um 18.30 Uhr). Zwei Tage später ist der KSC in seinem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf gefordert (13.30 Uhr).