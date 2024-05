liveblog Hochspannung in der 2. Liga Live-Blog 2. Liga: Holstein Kiel und St. Pauli vor dem Aufstieg? Stand: 11.05.2024 18:54 Uhr

News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. Heute im Fokus: die KSV gegen Düsseldorf (20.30 Uhr). Steigen Holstein Kiel und der FC St. Pauli heute auf? Im Tabellenkeller taumelt Rostock dem Abstieg entgegen, Eintracht Braunschweig kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Wie war noch mal die Ausgangslage?

Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel reicht gegen Fortuna Düsselorf ein Remis, dann kann die große Party steigen. Verlieren die "Störche", würde es zu einem Aufstiegsfinale am letzten Spieltag (19. Mai) kommen, wenn die Kieler bei Hannover 96 antreten. St. Pauli ist nur im Falle eines Holstein-Sieges sicher aufgestiegen.

Schiedsrichter Jablonski pfeift die Partie

Zwei Stunden bis zum Anpfiff, den Schiedsrichter Sven Jablonski aus Bremen abgeben wird. Seine Assistenten an den Seitenlinien sind Lasse Koslowski (Berlin) und Daniel Riehl (ebenfalls Bremen). Vierter Offizieller ist Timon Schulz aus Hannover.

Kieler Fans am Stadion angekommen

Im Holstein-Stadion ist alles angerichtet

Feierstimmung beim Kieler Fanmarsch

"Störche"-Fans aus München eingeflogen

Einmal von Süd nach Nord für den großen Traum Bundesliga-Aufstieg der "Störche": Thomas Gayer, Julian Faus und Sebastian Gayer (v.l.) sind aus München angereist, um Holstein Kiel an diesem Tag zu unterstützen.

Drei Holstein-Kiel-Fans beim Fanmarsch

"Auf geht's Holstein, kämpfen und siegen!"

Holstein Kiel läuft... Fanmarsch von der Forstbaumschule gestartet

Los geht's! Der Fanmarsch der Holstein-Anhänger hat sich von der Forstbaumschule aus in Richtung Stadion in Bewegung gesetzt. Laut Polizeiangaben sind es 2.500 bis 3.000 Fans.

Fanmarsch auf dem Weg zum Kieler Stadion

Hansa-Trainer Selimbegovic: "Es ist noch nicht vorbei"

Ist alles vorbei für Hansa Rostock? Für Mersad Selimbegovic nicht: "Vorbei ist es, wenn es vorbei ist, aber es ist noch nicht vorbei", sagte der Coach der "Kogge" nach dem 1:2 auf Schalke dem NDR. Am Sonntag ab 13.30 Uhr wird er auf jeden Fall nicht vor dem Fernseher sitzen. "Ich werde das Spiel von Wehen Wiesbaden nicht verfolgen. Ich glaube, das ist nicht gut für mein Herz", so Selimbegovic. "Ich schaue dann hinterher und hoffe, dass Braunschweig sein Heimspiel gewinnt."

Düsseldorf-Coach Thioune mit "maximaler Coolness"

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune gibt sich vor dem Aufstiegs-Kracher in Kiel betont gelassen. "Ich versuche, mit maximaler Gelassenheit und Coolness in das Spiel zu gehen", sagte der Couch des Tabellendritten. "Wir können ja jetzt auch gar nichts mehr verlieren. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe."

Forstbaumschule in der Hand der Holstein-Fans

Die Sonne scheint, "Alle in blau" und voller Vorfreude: Die Kieler Fans sammeln sich in der Forstbaumschule. Die Stimmung ist ausgelassen, aber einige "Störche"-Fans sind ob des schweren Gegners Fortuna Düsseldorf auch etwas nervös. Ab 17 Uhr soll der Fanmarsch in Richtung Stadion starten. Bei der Polizei sind 1.000 Leute angemeldet, aber es könnten deutlich mehr werden.

Hansas Roßbach und die Angst vor "dieser scheiß Couch"

"Leer, ich bin einfach leer", sagte Hansa Rostocks Damian Roßbach nach der Pleite auf Schalke dem NDR. "Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann kassieren wir zwei Standardtore. Das hat uns einfach getötet." Der Blick nach Braunschweig hätte sich der Rostocker auch gerne erspart." Jetzt musst du morgen zu Hause auf dieser scheiß Couch sitzen und gucken, dass Wehen Wiesbaden keinen Punkt holt." Roßbach hat wenig Hoffnung. "Vielleicht schenkt uns der liebe Gott morgen noch mal eine Chance. Aber wenn wir die dann nicht ergreifen, haben wir es auch nicht verdient."

Der frühe Fortune fängt den Wurm...

Derweil in Kiel - fünf Stunden vor dem Anpfiff...!

Hansa-Schmerz lass nach...

Hansa verliert und muss auf Braunschweig hoffen

Nächster Rückschlag für Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2. Liga. Das 1:2 auf Schalke ist die fünfte Niederlage in Folge für den Tabellenvorletzten. Gewinnt der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Eintracht Braunschweig, wäre der Abstieg der Mecklenburger in die Dritte Liga besiegelt.

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft? Kiel-Fans unterwegs

In Kiel steigt die Vorfreude auf das Heimspiel heute Abend gegen Fortuna Düsseldorf. Viele Fans der "Störche" sind bereits auf dem Weg zum Treffpunkt für den Fanmarsch an der Forstbaumschule. Natürlich "Alle in Blau", und wenn sie vom Ostufer kommen auch mit der Fähre.

Kiel: Holstein-Fans winken auf einer Fähre in die Kamera.

Ausschreitungen vor dem Spiel zwischen Hansa- und Schalke-Fans

Vor dem Zweitliga-Spiel zwischen Schalke 04 und Hansa Rostock ist es zu Ausschreitungen gekommen. Im Nordsternpark kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans der beiden Mannschaften, an denen mehrere hundert Gewalttäter beteiligt waren. Das teilte die Polizei Gelsenkirchen am Mittag mit. "Der Vorfall zeigt, dass mit weiteren Auseinandersetzungen im Laufe des Tages zu rechnen ist", sagte Einsatzleiter Peter Both.

Die Startelf des FCH auf Schalke

Hansa steigt ab, wenn ...

Zur Ausgangslage: Heute kann der FC Hansa noch nicht absteigen. Sollten die Mecklenburger die Partie beim FC Schalke 04 (ab 13 Uhr im NDR Livecenter) allerdings verlieren und der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag den Abstiegskracher bei Eintracht Braunschweig gewinnen, müssten die Rostocker den bitteren Gang in die Dritte Liga antreten. Solange die Hessen ihre Partie beim BTSV nicht gewinnen, hätte der FCH auch bei einer Niederlage heute am 34. Spieltag weiterhin die Chance auf Relegationsrang 16.

Noch eine Stunde bis zum Anpfiff in Gelsenkirchen

Bei aller Aufstiegseuphorie rund um Kiel und St. Pauli geht der Blick heute zunächst nach Gelsenkirchen. In einer Stunde ist Anpfiff auf Schalke - und der FC Hansa Rostock muss im Kampf um den Klassenerhalt einen Sieg landen.

Holstein-Euphorie in Kiel: "Alle in Blau"

Mit Flaggen, Fahnen, bemalten Stromkästen und riesigen Bannern über der Autobahn ist Kiel in absoluter Holstein-Euphorie. Für die Partie heute hat die Fanszene der KSV das Motto "Alle in blau" ausgerufen.

St.-Pauli-Coach Hürzeler gönnt Kiel den Aufstieg

Fabian Hürzeler, Trainer "Kiezkicker", gönnt neben seinem eigenen Team auch dem Nordrivalen und direkten Konkurrenten Holstein Kiel den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. "Wer so lange so beständig oben mitspielt, der hat es am Ende des Tages auch verdient, aufzusteigen. Das ist meine Meinung", sagte Hürzeler über die Kieler.

Führt Lewis Holtby die "Störche" in die Erste Liga?

Der 33-Jährige könnte im Herbst seiner Karriere zu einer Kieler Ikone werden.

Baumgart: "Müssen schauen, welche Jungs die richtigen sind"

Auch an diesem für Holstein und St. Pauli möglicherweise bedeutsamen Tag richten wir noch den Blick auf den HSV. Auf den wartet für die bereits siebte Saison in der 2. Liga viel Arbeit, sagte Trainer Steffen Baumgart im Interview bei "Sky": "Wir müssen schauen: Welche Jungs sind die richtigen, um diesen Angriff auf die Bundesliga wirklich anzugehen, nicht nur davon zu reden. Sondern ganz klar zu sagen: Was brauchen wir, um in Hamburg, an diesem Standort aufzusteigen", sagte der 52-Jährige: "Brauchen wir nur die besten Spieler oder brauchen wir Jungs, die auch andere Qualitäten haben? Darüber reden wir."

Günther: KSV-Höhenflug sorgt für Wandel in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht in dem möglichen Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel eine große Bedeutung für das Bundesland. "In der gesellschaftlichen Breite ist das als Sportereignis in Schleswig-Holstein schon einzigartig", sagte der CDU-Politiker im FAZ-Interview.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther mit Kiel-Schal

Kiel-Fan Günther, der nach eigenen Angaben in der Saison bei "fünf, sechs Spielen dabei" ist und dabei oft selbst das KSV-Trikot überstreift, sieht durch den Höhenflug der "Störche" einen Wandel in der Fanladschaft im Bundesland. "Schleswig-Holstein ist eher HSV-Land, weil wir keine Bundesliga-Mannschaft bisher hatten", erklärte Günther.

Der 33. Spieltag bietet heute Hochspannung oben und unten in der Tabelle: Schaffen die "Störche" heute erstmals den Sprung in Bundesliga? Holen sie gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf im Topspiel mindestens einen Punkt, werden sie zum ersten schleswig-holsteinischen Fußball-Bundesligisten. Sollte die KSV gewinnen, würde nicht nur Holstein aufsteigen, sondern auch noch der FC St. Pauli "auf der Couch".

Zuvor kämpft Hansa Rostock im Tabellenkeller um den letzten Strohhalm. Heute geht es zum FC Schalke 04. Beide Partien im Livecenter mit Audio-Vollreportagen und Ticker.

13 Uhr: FC Schalke 04 - FC Hansa Rostock

20.30 Uhr: Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf

Kommentar: Der HSV an einem neuen Tiefpunkt

Der HSV hat auch im sechsten Jahr den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Neu ist: Stadtnachbar FC St. Pauli wird Hamburg wohl wieder auf die Landkarte der Beletage des deutschen Fußballs setzen. Es ist ein neuer Tiefpunkt für die "Rothosen", dabei ist das "Worst-Case-Szenario" vor allem eins: selbstverschuldet, meint Tobias Knaack in seinem Kommentar.

HSV-Trainer Baumgart: "Sind alle sehr enttäuscht"

"Wir sind alle sehr enttäuscht", sagte HSV-Coach Steffen Baumgart. "Wir haben alle kein gutes Spiel gemacht, dazu zähle ich mich auch." In puncto Einstellung stellte sich der Trainer vor sein Team: "Wenn ich gesehen habe, wie sich die Jungs den Arsch aufgerissen haben, obwohl sie kein gutes Spiel gemacht haben, ist es das, was du brauchst."

Der Aufstieg ist für ihn schon viel früher als in Paderborn verspielt worden. "Wir waren ja gefühlt schon vor vier Wochen raus, haben uns aber selbst wieder die Hoffnung gegeben. Aber die ist heute nun endgültig weg", so Baumgart.

HSV-Kapitän Schonlau: "Enttäuschung brutal groß"

"Dass die Enttäuschung brutal groß, ist ja gar keine Frage. Wir haben das große Ziel leider wieder verpasst, das tut weh", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau und lobte die eigenen Fans. "Unsere Fans sind der absolute Wahnsinn. Die Reaktion nach so einem Moment ist alles andere als selbstverständlich. Da muss man sich schon fragen, ob wir das überhaupt verdient haben."

0:1 in Paderborn - das war's für den HSV

Das war’s für den HSV - wieder einmal! Auch im sechsten Anlauf verpasst der einstige Bundesliga-Dino die angestrebte Rückkehr in die Erste Liga. Nach der 0:1-Pleite beim SC Paderborn haben die Hamburger keine Chance mehr, den Relegationsrang drei zu erreichen.

Derby-Nachspiel - St.-Pauli-Fanladen-Mitarbeiter schwer verletzt

Vor dem Anpfiff in Paderborn machten die Fanprojekte des FC St. Pauli und des HSV in einer gemeinsamen Mitteilung einen Angriff auf einen Mitarbeiter des Fanladens des FC St. Pauli bekannt.

So spielt der SC Paderborn

Die Startaufstellung des HSV

Ludovit Reis, Ignace van der Brempt und Anssi Suhonen sind wieder von Beginn an dabei. Jonas Meffert (gelbgesperrt) und Immanuel Pherai (Prellung) fehlen.

Der HSV-Live-Fahrplan im NDR Livecenter

Ab 18.30 Uhr: Die HSV-Partie in Paderborn in der Audiovollreportage und im Liveticker

Ab 22.30 Uhr: Die Höhepunkte des Spiels im ONE-Videolivestream

Es ist angerichtet für Jatta und Co.

Schiedsrichter Willenborg pfeift Paderborn - HSV

Noch zwei Stunden bis zum Anpfiff in Paderborn. Den wird Schiedsrichter Frank Willenborg aus Osnabrück abgeben. Seine Assistenten an den Seitenlinien sind Marcel Pelgrim (Hamminkeln-Loikum) und Felix Weller (Neunkirchen). Vierter Offizieller ist Oliver Lossius (Sondershausen).

Braunschweig will im "Hexenkessel" letzten Schritt gehen

"Wir sind hundertprozentig bereit für diesen Moment", sagte Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Schening vor dem "Endspiel" am Sonntag zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden. "Aber ich betone noch einmal: Wir sind nicht durch."

SC Paderborn in dieser Saison keine Heimmacht

Ein Blick auf die Tabelle kann den HSV-Anhängern für heute Abend Hoffnung machen. Denn der SC Paderborn ist anders als in anderen Jahren in dieser Saison keine Heimmacht. Mit nur sechs Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen in 16 Spielen (25:25 Tore) belegen die Ostwestfalen nur Platz zwölf in der Heimtabelle.

"Bereit, wenn Sie es sind..." - St. Pauli vor Osnabrück

"Jeder weiß, worum es geht. Die Balance zwischen dem Fokus auf die Aufgabe und der nötigen Gelassenheit ist wichtig", sagt St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler.

Kiel-Ikone Bartels: "Sensationell, was die Truppe da leistet"

Fin Bartels war der Bundesliga-Aufstieg mit Holstein Kiel nicht vergönnt, die Club-Ikone drückt aber ganz fest die Daumen, "dass das Wunder wahr wird" und ist beeindruckt von seinem Heimatclub: "Sensationell, was die Truppe da leistet und auch was die Entwicklung im Verein und der ganzen Stadt angeht, von der Vierten Liga zu einem etablierten Zweitligisten und jetzt mit der Möglichkeit, tatsächlich ins Oberhaus vorzudringen."

Die KSV und St. Pauli haben den Aufstieg vor Augen - und hätten ihn verdient, sagt die KI.

St.-Pauli-Plan: Aufstiegsparty als Aktionstag für Demokratie

St. Pauli will den möglichen Aufstieg nicht nur mit einer Fan-Party, sondern mit einem Aktionstag für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung feiern. Stattfinden soll dieser politische Saisonabschluss am Pfingstmontag (20. Mai) mit mehreren anderen Organisationen zusammen in der Hamburger Innenstadt.

Kiezkicker mit mehreren Chancen an diesem Wochenende

Für den möglichen Aufstieg des FC St. Pauli an diesem Wochenende gibt es gleich mehrere Szenarien. "Wenn wir am Samstagabend schon aufsteigen sollten, dann würden wir das auch so nehmen", sagte Trainer Fabian Hürzeler. Er freue sich jedoch vor allem auf das Heimspiel gegen Osnabrück am Sonntag: "Millerntor ist etwas Besonderes. Ich erwarte noch einmal eine besondere Atmosphäre, eine lautstarke, unterstützende, positive Atmosphäre. Weil die Mannschaft das verdient hat und die Mannschaft das auch braucht."

St. Pauli steigt am Wochenende direkt in die Bundesliga auf ...

... bei einer Niederlage von Fortuna Düsseldorf am Sonnabend bei Holstein Kiel.

... bei einem Sieg am Sonntag gegen Osnabrück.

... bei einem Remis am Sonntag gegen Osnabrück, wenn Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel nicht gewinnt.

Paderborn und Baumgart: Erst erste Chance, jetzt die letzte?

"Paderborn wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte HSV-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel bei seinem Ex-Club am Abend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter): "Paderborn ist für mich die wichtigste Station meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Es war die erste richtige Chance, die ich bekommen habe." Der heute 52-Jährige dankte es den Verantwortlichen des SCP, indem er die Ostwestfalen von der Dritten erst in die Zweite (2018) und dann in die Bundesliga (2019) führte.

Für seinen "Herzensclub" geht es in dieser Saison tabellarisch schon lange um nichts mehr. Für Baumgart und den HSV könnte die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte des Trainers jedoch die letzte Chance auf die Bundesliga-Rückkehr sein. Verlieren verboten! Doch auch bei einem Sieg muss der Drittplatzierte Fortuna Düsseldorf am Samstagabend in Kiel Punkte liegen lassen, damit die Hamburger weiter auf Rang drei hoffen können.

Der HSV verpasst am 33. Spieltag die Relegation ...

... bei einer Niederlage heute in Paderborn.

... bei einem Unentschieden, wenn Düsseldorf am Sonnabend gegen Holstein mindestens einen Punkt holt.

... bei einem Düsseldorfer Sieg in Kiel.

200 Fans beim HSV- Abschlusstraining

Knapp 200 Anhänger und ein Hund im Moritz-Heyer-Trikot sind am Donnerstag in den Volkspark gekommen, um das Abschlusstraining des HSV vor der Partie am Freitag beim SC Paderborn zu verfolgen. Mit aufmunterndem Beifall wurde das Team von der Anhängerschaft begrüßt. Beim Training mischten László Bénes und Bakery Jatta, die beide im Derby gegen St. Pauli (1:0) am vergangenen Freitag verletzt gefehlt hatten, wieder voll mit. Dafür war Denis Hadzikadunic wegen einer Erkältung nur kurz dabei.

Der HSV muss sein Spiel beim SC Paderborn gewinnen und dann darauf hoffen, dass Fortuna Düsseldorf am Sonnabend nicht bei Holstein Kiel siegt. Sonst ist die Chance auf Relegationsplatz drei am vorletzten Spieltag der 2. Liga dahin.

Sehnenabriss: Düsseldorf muss ohne Siebert auskommen

Fortuna Düsseldorf muss im Saisonendspurt, der am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit dem Topspiel bei Tabellenführer Holstein Kiel beginnt, auf Stamm-Innenverteidiger Jamil Siebert verzichten. Der deutsche U21-Nationalspieler zog sich einen Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zu. Siebert werde der Fortuna für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, teilten die Rheinländer mit. In dieser Saison hat der 22-Jährige 24 Partien für Düsseldorf absolviert und dabei ein Tor erzielt.

Kiel fiebert Düsseldorf-Spiel entgegen - und dem Aufstieg

Beim Training der "Störche" sind alle optimistisch und die kleinen Fans freuen sich schon auf die Spiele gegen den FC Bayern - und auf einen 10:0-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister.

Bremer Brücke für Hertha-Spiel wieder freigegeben

Der Zweitliga-Abstieg ist besiegelt, aber immerhin kann der VfL Osnabrück sein letztes Saisonspiel am 19. Mai gegen Hertha BSC im heimischen Stadion austragen. Die Bremer Brücke ist teilweise wieder freigegeben.

Schalker Rettung Motivation für Kiels Timo Becker

Schalkes Klassenerhalt ist eine Motivationsspritze für Timo Becker im Aufstiegsrennen seiner Kieler "Störche". Nach der vorzeitigen Rettung seines Ex-Clubs brennt der Abwehrspieler von Holstein Kiel auf das womöglich vorentscheidende Duell am Sonnabend (20.30 Uhr) mit Fortuna Düsseldorf. "Es fällt mir vielleicht etwas leichter, wenn ich nicht mehr an Schalke denken muss", sagte Becker am Rande eines öffentlichen Trainings der Kieler am Mittwoch mit einem Augenzwinkern. Er sei mit Blick auf seinen Jugendclub Schalke "froh, dass das Ding durch ist. Und jetzt liegt der volle Fokus auf Holstein, und dann werden wir das Ding am Samstag wuppen."

Becker und sein Teamkollege Steven Skrzybski hatten kürzlich für Aufsehen gesorgt, als sie nach einem Holstein-Heimspiel mit dem Auto nach Gelsenkirchen gedüst waren und noch am selben am Abend im Schalker Fanblock gestanden hatten. "Toll für Schalke, Glückwunsch! Aber jetzt muss ich mich auf uns konzentrieren", so Becker.

"Wir sind schon das ganze Jahr über eine lockere Truppe. Wir machen immer Späße und versuchen, alles cool zu halten."

— Kiels Timo Becker zur Stimmung vor dem vorletzten Spieltag

Kiel-Gegner Düsseldorf bangt um Torjäger Tzolis

Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Tabellenführer Holstein Kiel um den Einsatz von Torjäger Christos Tzolis. Der Grieche laboriert an Kapselproblemen und hat eine Schwellung im Fuß. Er kann frühestens am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Der 22-Jährige ist mit 18 Saisontoren erfolgreichster Schütze der Rheinländer, bei denen zudem Shinta Appelkamp, Matthias Zimmermann und Yannik Engelhardt angeschlagen sind.

Torwart Kühn: "Es ist eine brutale Leere"

"Es ist eine brutale Leere", sagte VfL-Torwart Philipp Kühn. "Es tut unfassbar weh, es tut mir Leid für die Leute, für die Fans. Man ist bei einem Abstieg einfach traurig. Und dann so allein, bei einem Heimspiel auswärts spielen zu müssen - das ist natürlich brutal."

VfL-Trainer Koschinat: "Richtige Worte gibt es da nicht"

"Wir waren von Beginn an chancenlos und sind in vielen Phasen an unsere Grenzen gekommen. Das Ergebnis ist total ernüchternd", sagte VfL-Trrainer Uwe Koschinat dem NDR. "Jetzt steht das Schicksal Abstieg endgültig fest und es herrscht Niedergeschlagenheit. Wir haben uns häufig genug gewehrt, aber auch immer wieder Rückschläge kassiert. Richtige Worte gibt es in so einer Situation nicht."

Hypothek der Hinserie war zu groß

"Wir können es sportlich knapp auf den Punkt bringen, wir haben es trotz einer erkennbar positiven Entwicklung seit der Winterpause nicht geschafft, die große Hypothek der Hinserie mit nur neun Punkten aufzuholen. Die Enttäuschung ist bei allen riesengroß", sagte Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Sport beim VfL. "Jeder darf sich darauf verlassen, dass wir auf sportlicher Ebene die Gründe für den Misserfolg schonungslos analysieren, die Fehler klar benennen und vor allem die richtigen Schlüsse daraus ziehen."

Welling: "Tut unglaublich weh"

"Auch wenn man sich mit dem Gedanken aufgrund des Saisonverlaufs seit einiger Zeit auseinandersetzen musste, ein Abstieg ist immer schmerzhaft, er tut unglaublich weh, darauf kann man sich emotional nicht vorbereiten", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. "Doch ich bin davon überzeugt, die Enttäuschung wird schnell einer Aufbruchsstimmung weichen."

Schalke sichert Klassenerhalt

Während die Osnabrücker am Boden sind, können die Schalker doppelt jubeln. Sie haben den Klassenerhalt nun sicher.

Aus und vorbei - der VfL Osnabrück ist abgestiegen

0:4 am Millerntor ohne Zuschauer: bitterer kann ein Abstieg kaum sein.

