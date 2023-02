Remis in Kiel Paderborn verpasst Sprung auf Rang drei Stand: 25.02.2023 15:04 Uhr

In diesem Jahr hatte der SC Paderborn alle vier Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen, nun ist die Siegesserie am Samstag (25.02.2023) bei Holstein Kiel gerissen.

Maximilian Rohr brachte den SC Paderborn in der 31. Minute in Führung - und doch stand am Ende nur ein 1:1 (1:0)-Remis. Denn Fabian Reese erzielte mit seinem siebten Saisontreffer den Ausgleich für Holstein Kiel, er verwandelte einen Strafstoß (66.).

In der Tabelle hätte Paderborn mit einem Sieg zunächst am 1. FC Heidenheim vorbei auf Platz drei klettern können, doch daraus wurde nichts. Mit 39 Punkten sind die Ostwestfalen Tabellenvierter, einen Punkt hinter Heidenheim. Kiel hat nun 32 Punkte und ist Tabellensiebter.

Torhüter Huth rettet Paderborn

Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Kieler, sie hatten gleich zweimal die große Chance auf den Führungstreffer, nur fiel er nicht. Das hatte viel mit Paderborns Torhüter Jannik Huth zu tun, er parierte zunächst aus 14 Metern gegen Reese (14.) und nur drei Minuten später auch noch mit dem Fuß gegen Steven Skrzybski.

Flanke Leipertz, Kopfball Rohr, Führung Paderborn

Es war dann schon eine Überraschung, als eine Viertelstunde später die Gäste aus Paderborn jubelten. Robert Leipertz flankte von der rechten Seite und Rohr vollendete mit einem Flugkopfball.

Anschließend war der SCP zwar nicht spielbestimmend, hatte aber auch die nächste Möglichkeit, als Sirlord Conteh frei vor dem Kieler Tor auftauchte, aber an Torhüter Tim Schreiber scheiterte (54.).

Kiels Reese sorgt für Enttäuschung beim SCP

Ein Tor fiel dann doch noch, nur erzielte es kein Paderborner. Marco Schuster bekam im eigenen Strafraum einen Ball an den Oberarm, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger entschied auf Strafstoß für Kiel. Und den trat Reese, es war kein guter Versuch, aber er rutschte unter Torhüter Huths Oberkörper durch ins Tor.

Beinahe hätten die Kieler sogar noch den Siegtreffer erzielt, doch nach einer Flanke von Reese köpfte Lewis Holtby knapp links am Tor vorbei (87.).

Kiel in Sandhausen, Paderborn gegen St. Pauli

Zum Auftakt des 23. Spieltags empfängt der SC Paderborn den FC St. Pauli (Freitag, 03.03.2023 um 18.30 Uhr). Einen Tag später ist Kiel zu Gast in Sandhausen (13.00 Uhr).