Unglückliche Niederlage Bielefeld geht auch in Hannover leer aus Stand: 15.10.2022 22:27 Uhr

Arminia Bielefeld ist unglücklich im Samstagabendspiel (15.10.22) der 2. Bundesliga bei Hannover 96 leer ausgegangen und trägt weiter die Rot Laterne der Liga. Die 96er gewannen mit ordentlich Dusel und dank eines späten Treffers mit 2:0.

Cedric Teuchert brachte Hannover früh in Führung (4.) und dominierte die Anfangsphase. Erst nach einer Viertelstunde war dann auch die Arminia mental in der Partie angekommen und hatte bei einem Lattentreffer von Masaya Okugawa und einer knapp vergebenen Chance von Oliver Hüsing zweimal Pech. Teuchert seinerseits traf vor der Pause zum zweiten Mal für die Roten - doch der VAR kassierte den Treffer zurecht wegen einer Abseitsposition.

Wenig Tempo nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause fanden beide Teams schwer zurück ins Spiel, Chancen blieben Mangelware. Highlight war ein Schuss von Bielefelds Jomaine Consbruch, der erneut die Umrandung vom Kasten der Gastgeber traf (63.). Die "Roten" entwickelten so gut wie keinen Offensivdrang mehr und kamen sehr spät erst zu ihrer zweiten Torchance: Havard Nielsen erhöhte freistehend per Kopf kurz vor Spielende auf 2:0 (86.).

Hannover in Nürnberg, Bielefeld empfängt St. Pauli

Am 13. Spieltag muss Hannover auswärts in Nürnberg bestehen (Samstag, 22.10.2022 um 13.00 Uhr). Am Abend (20.30 Uhr) kämpft Bielefeld zu Hause gegen St. Pauli um wichtige Punkte.