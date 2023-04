Nürnbergs banger Blick nach unten Drei Tore und ein Pfostentreffer - Heimsieg für Hannover Stand: 29.04.2023 22:23 Uhr

Gegen den 1. FC Nürnberg hat Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend (29.04.2023) deutlich 3:0 (1:0) gewonnen - und damit die Abstiegssorgen der Gäste vergrößert.

Die Führung für Hannover 96 fiel, als Jannik Dehm einen Freistoß mit Gefühl in den Strafraum hob und Julian Börner präzise köpfte (41. Minute). Kurz nach Wiederanpfiff war es dann Linksverteidiger Derrick Köhn, der für den zweiten Treffer sorgte. Sein Schuss aus gut zwanzig Metern landete genau im langen Eck, es war schon sein fünfter Saisontreffer.

Anschließend war auch noch Maximilian Beier erfolgreich. Nach Vorlage von Louis Schaub traf er mit dem rechten Fuß aus 14 Metern (70.).

Schaub trifft nur den Pfosten

Der Erfolg von 96 hätte durchaus höher ausfallen können. In der 37. Minute dribbelte Köhn über die linke Seite und legte dann flach in den Strafraum, wo Schaub stand, sich einmal mit Ball am Fuß um die eigene Achse drehte und schoss. Es fehlte nicht viel, Schaubs Abschluss touchierte noch den Pfosten.

Und in der dritten Minute der Nachspielzeit jubelten sie bei 96 ein viertes Mal an diesem Abend, doch der Treffer von Havard Nielsen zählte nicht. Nielsen hatte nach einem Freistoß von Enzo Leopold per Kopf getroffen, dabei aber im Abseits gestanden. Schiedsrichter Richard Hempel entschied zunächst auf Tor, korrigierte diese Entscheidung aber nach Rücksprache mit dem VAR.

Mit nun 40 Punkten steht Hannover 96 im Mittelfeld der Liga, mit dem Abstiegskampf haben sie dort sehr wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Rang 16 elf Punkte. Aufsteigen werden die Niedersachsen aber auch nicht mehr.

Nürnberger Offensivprobleme

Und die Gäste aus Nürnberg? Sie spielten nicht schlecht, mitunter kombinierten sie sogar sehr ansehnlich, und Chancen hatten sie auch. Nur ein Tor erzielten sie nicht: Einen Linksschuss von Linus Tempelmann wehrte Ron-Robert Zieler zur Ecke ab (4.). Felix Lohkemper köpfte aus kurzer Distanz links vorbei (7.).

Schwierigkeiten mit dem Toreschießen haben die Nürnberger schon die gesamte Saison über. In 30 Spielen haben sie erst 26 Tore erzielt, kein Team in der 2. Bundesliga hat seltener getroffen. Mit 33 Punkten steht der "Club" auch deshalb nur auf Rang 13, vier Zähler beträgt der Vorsprung auf Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang 16. Noch müssen die Franken um den Verbleib in Liga zwei bangen.

Nürnberg gegen Kaiserslautern, Hannover beim KSC

Am kommenden Wochenende ist Hannover zu Gast in Karlsruhe (Samstag, 06.05.2023 um 13.00 Uhr). Tags darauf empfängt Nürnberg den 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr).