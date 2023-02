Magdeburg punktet im Abstiegskampf Hannover wehrt sich in Unterzahl lange, aber am Ende vergeblich Stand: 26.02.2023 15:35 Uhr

Ein unterhaltames Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga hielt Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg in Unterzahl lange offen. Am Ende bedeutet das 1:2 (0:0) das sechste Spiel ohne Sieg für Hannover in Folge.

Die 96er waren vor der Fußball-WM noch als Aufstiegskandidat in die lange Winterpause gegangen. Der 1. FC Magdeburg hat im Kampf um den Klassenerhalt dagegen einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verschaffte sich mit nun 24 Zählern auf dem Konto etwas Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen.

Baris Atik (48.) und Luc Castaignos (61.) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg der Magdeburger. Der Abstand zum Tabellen-17. Jahn Regensburg beträgt nun vier Punkte. Für Hannover, das nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Kunze (55.) in Unterzahl agierte, traf Louis Schaub (69.).

Hannovers Kunze sah Gelb-Rot

Magdeburg hatte zu Beginn mehr vom Spiel und zunächst die besseren Chancen, Hannover wurde erst Mitte der ersten Hälfte aktiver. Nach der Pause belohnten Atik und Castaignos die Bemühungen der Gäste.

Außerdem bitter für Hannover: Nach wiederholtem Foulspiel musste Kunze vom Platz. Nach einem Freistoß folgte dann der Anschlusstreffer, zunächst parierte FCM-Keeper Dominik Reimann, doch Schaub war zur Stelle. Danach drängte Hannover auf den Ausgleich.

Mit nur zehn Mann hätten die 96er das Spiel beinahe noch gedreht. Sie legten eine starke Schlussphase hin und erarbeiteten sich noch einen Pfostenkopfball von Hendrik Weydandt (79.) sowie zwei weitere Großchancen von Schaub (81./87.).

Hannover zu Gast in Fürth

Hannover 96 muss am 23. Spieltag in Fürth bestehen (Sonntag, 05.03.2023 um 13.30 Uhr). Der 1. FC Magdeburg empfängt zwei Tage eher den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr).