Glatzels Tore bilden den Rahmen Heimsieg gegen Sandhausen - HSV bleibt Zweiter Stand: 12.11.2022 15:54 Uhr

Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga vier Tore gegen den SV Sandhausen erzielt und musste doch zittern um den Sieg. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase.

Der Hamburger SV gewann am Samstag (12.11.2022) 4:2 (1:0) gegen den SV Sandhausen. Torjäger Robert Glatzel erzielte in der 27. Minute die Führung für den HSV, kurz vor Schluss traf er noch einmal (80.). Außerdem trafen für den HSV Ludovit Reis (56.) und Sandhausens Aleksandr Zhirov unterlief ein Eigentor (74.). Für Sandhausen erzielten Cebio Soukou (49.) und Christian Kinsombi (68.) die Tore.

In die lange WM-Pause geht der Hamburger SV nach dem fünften Heimsieg der Saison mit 34 Punkten als Tabellenzweiter. Die Sandhäuser werden beim Blick auf die Tabelle nicht ganz so viel Freude haben. Sie haben nach 17 Spielen nur 16 Punkte, macht Relegationsrang 16.

Die Führung für den HSV fiel nach gut einer halben Stunde, als Jean-Luc Dompé mit einem Pass in den Strafraum Glatzel fand. Glatzel umspielte Sandhausens Torhüter Nikolai Rehnen und schob ein, es war sein zehnter Saisontreffer.

HSV nach Führung fahrlässig

Nach der Führung blieb der HSV spielbestimmend, war aber vor dem Tor nicht präzise genug. Das Team hätte eigentlich mit einer klareren Führung in die Halbzeitpause gehen müssen. Stattdessen fiel zu Beginn der zweiten Hälfte der überraschende Ausgleich. Ransford-Yeboah Königsdörffer ließ sich von Sandhausens Soukou den Ball abluchsen, Torhüter Heuer Fernandes hatte beim anschließenden Abschluss keine Abwehrmöglichkeit.

Auch das zweite Tor der SVS entsprang einem eklatanten Abwehrfehler. Miro Muheim spielte einen Rückpass, nur war der viel zu kurz und kam bei Heuer Fernandes nicht an. Christian Kinsombi stand so plötzlich frei vor dem Tor und vollendete überlegt.

Glatzel bittet zum Tanz

Dass es doch noch etwas wurde mit dem elften Saisonsieg des HSV, lag dann an einer Mischung aus individueller Klasse der Hamburger und an Sandhäusern, die unglücklich agierten. Wie Verteidiger Zhirov, der mit einem Kopfball aus zehn Metern in den Winkel traf - nur eben in den des eigenen Tores.

Zuvor hatte bereits Hamburgs Reis nach einer Ecke mit dem Kopf in das richtige Tor getroffen. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Glatzel. Er tauchte nach einem langen Ball von Laszlo Benes frei vor Torhüter Rehnen auf, der Rest war so ein Torjägerding: Ein Wackler und Rehnen war ausgetanzt, und Glatzel schob den Ball ins leere Tor.

Hamburg gegen Braunschweig, Sandhausen in Bielefeld

Der HSV empfängt zum Abschluss des 18. Spieltages den Aufsteiger aus Braunschweig (Sonntag, 29.01.2023 um 13.30 Uhr). Zur gleichen Zeit ist Sandhausen bei Bielefeld gefordert.