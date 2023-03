2:2 in Düsseldorf HSV hält die Fortuna auf Distanz Stand: 31.03.2023 20:26 Uhr

Der Hamburger SV kommt zu einem Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf und hält sich den Konkurrenten im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vom Leib.

Zum Auftakt des 26. Spieltags trennten sich die beiden Mannschaften am Freitagabend (31.03.2023) in der mit 52.200 Zuschauern ausverkauften Düsseldorfer Arena 2:2 (2:1).

Die Fortuna mit Trainer Daniel Thioune, einst beim HSV in der Verantwortung, hat damit weiter sieben Punkte Rückstand auf die Hamburger, die den Relegationsrang zum Aufstieg belegen.

Riesige Unterstützung für den HSV und eine schnelle Führung

An die 20.000 Fans des Hamburger SV waren in der Arena am Rhein. Sie feierten dabei auch den 30. Gründungstag des "Supporters Club", der mit mehr als 65.000 Mitgliedern die größte Abteilung des Klubs bildet. In Sondertrikots trat die Mannschaft von Trainer Tim Walter deshalb an, und sie machte dem Anhang schnell eine große Freude.

Robert Glatzel erhielt einen präzisen Pass von Miro Muheim und stand allein vor Torwart Florian Kastenmeier, als ihn Jordy de Wijs regelwidrig von hinten störte. Schiedsrichter Robert Schröder entschied sofort auf Elfmeter, aber László Bénes traf nicht sofort. Erst im Nachschuss erzielte er das 1:0 für den HSV in der fünften Minute und damit seinen dritten Saisontreffer.

Direkt vor ihrer Kurve sahen die Hamburger Fans dann, wie der Vorsprung leichtsinnig verspielt wurde. Dawid Kownacki kam nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz ohne Bedrängnis zum Kopfball und sorgte für den Ausgleich (21. Minute).

Die Fortuna legte sieben Minuten später durch den starken Felix Klaus, der glänzend freigespielt worden war, nach. Die Führung der Düsseldorfer zur Pause war verdient.

Eigentor sorgt für den Ausgleich

Der HSV, der seinen Kapitän Sebastian Schonlau schmerzlich vermisste, war in der zweiten Halbzeit überlegen. Allerdings störte das die Fortuna lange nicht, denn die Gäste kamen kaum gefährlich vor das Tor. Als dann aber doch ein guter Angriff gelang und Sonny Kittel in guter Abschlussposition war, spitzelte Christoph Klarer den Ball weg, aber ins eigene Tor (75.).

Kurz vor dem Ende sah Hamburgs Francisco Montero wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte.

Düsseldorf in Bielefeld, Hamburg empfängt Hannover

Am 27. Spieltag ist Düsseldorf bei der Arminia aus Bielefeld zu Gast (Sonntag, 09.04.2023, 13.30 Uhr). Tags zuvor empfängt der HSV um 13 Uhr Hannover 96.