Niederlage gegen Heidenheim Arminia Bielefeld mit immer größeren Abstiegssorgen Stand: 26.02.2023 15:23 Uhr

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld gerät immer tiefer in den Abstiegssumpf der 2. Liga. Gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Heidenheim gab es die nächste Heimniederlage. Bielefeld verlor vor eigenem Publikum mit 0:1(0:0).

Für die Arminen war es die dritte Heimniederlage nacheinander und die siebte der Saison im heimischen Stadion. Den Treffer des Tages für die Heidenheimer erzielte Joker Stefan Schimmer (69.). Heidenheim festigt damit nach dem 5:0-Sieg der Vorwche gegen den 1. FC Nürnberg den Relegationsrang drei. Bielefeld bleibt auf Abstiegsrelegationsplatz 16, aber auch nur weil auch die direkte Konkurrenz im Kellerkampf aus Regensburg und Sandhausen an diesem Spieltag verlor.

Arminia war vor 17.250 Zuschauern auf der Alm zunächst die bessere Mannschaft, aber es dauerte in der ersten Halbzeit bis die Bielefelder zu ersten Chancen kamen. Nach gut einer halben Stunde waren es gleich mehrere. So scheiterte der wieder ins Team gerückte Stürmer Bryan Lasme gleich zweimal - einmal per Schuss, einmal per Kopf. Auch Jomaine Consbruch hatte eine Top-Möglichkeit (34. Minute). Schein Schuss ging nach starkem Solo knapp daneben.

Schimmer im entscheidenden Moment zur Stelle

Vom Aufstiegskandidaten aus Ostwürttemberg war dagegen nicht so viel zu sehen. Heidenheims Top-Torschütze Tim Kleindienst, der vergangene Woche gegen Nürnberg noch viermal (!) getroffen hatte und die Torjägerliste der 2. Liga anführt, war bei der Bielefelder Abwehr abgemeldet.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Ostwestfalen die aktivere Mannschaft. Heidenheim konzentrierte sich auf eine stabile Defensive. Doch im Abschluss brachten die Arminen nicht viel zustande.

Das machten die Gäste besser. In der 69. Minute nutzte der eingewechselte Stefan Schimmer eine Verkettung unglücklicher Abwehrversuche von Innenverteidiger Ramos und schoss am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein.

In der Schlussphase blieb der notwendige Offensivdruck der Arminia aus, Heidenheim verteidigte weiter gut und hielt den Gegner vom Tor weg. Ein "Lucky punch" gelang den Bielefeldern nicht mehr und bleibt somit in höchster Abstiegsgefahr.

Heidenheim bittet zum Spitzenspiel

Der 1. FC Heidenheim empfängt am 23. Spieltag den SV Darmstadt 98 zum Spitzenspiel (Samstag, 04.03.2023 um 20.30 Uhr). Bielefeld muss einen Tag später in Braunschweig bestehen (13.30 Uhr).