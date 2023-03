Nürnberg unterliegt unglücklich Eigentor verhilft Spitzenreiter Darmstadt zum Sieg Stand: 31.03.2023 20:22 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Die "Lilien" profitierten am Freitagabend (31.03.2023) von einem Eigentor des gastgebenden 1. FC Nürnberg.

Das entscheidende Tor erzielte Nürnbergs Kapitän Christopher Schindler, der nach eine Flanke unglücklich ins eigene Tor traf (31. Spielminute).

Durch den knappen Auswärtserfolg verteidigen die Darmstädter ihre Tabellenführung in der 2. Bundesliga - unabhängig vom Ausgang anderer Spiele. Nürnberg hingegen hat weiterhin keinen komfortablen Punktevorsprung auf die Abstiegsränge.

Nürnberg besser, aber Darmstadt trifft

Die Nürnberger erwischten den besseren Start in die Partie. Nachdem Kwadwo Duah über die rechte Seite entwischt war und in die Mitte gegeben hatte, schoss Lino Tempelmann knapp am Pfosten vorbei (15.). Die "Lilien" fanden zunächst nicht ins Spiel.

So fiel das Führungstor für die Gäste aus heiterem Himmel: Nach Flanke von Matthias Bader bugsierte Schindler den Ball an seinem bis dahin beschäftigungslosen Torwart Peter Vindahl vorbei ins eigene Tor. Die Führung beflügelte die Darmstädter anschließend, der Tabellenführer steigerte sich im Vergleich zu den Anfangsminuten.

Nürnberg bemüht, aber ohne Durchschlagskraft

Dennoch kam im Spiel nach vorne auch in Durchgang zwei wenig vom Spitzenreiter. Die Darmstädter verließen sich auf ihre gute Defensive, an der sich Nürnberg die Zähne ausbiss. Einen abgefälschten Fernschuss von Johannes Geis konnte Darmstadts Torwart Marcel Schuhen parieren (57.).

Der eingewechselte Braydon Manu läutete mit seiner guten Chance nach Heber von Fabian Holland die Schlussphase ein, köpfte den Ball aber am Tor vorbei (71.). Nürnberg versuchte weiterhin viel - gerade im offensiven Drittel des Feldes gelang aber kaum etwas. Die Darmstädter verteidigten den knappen Vorsprung und bejubelten einen glücklichen Sieg.

Nürnberg zunächst im DFB-Pokal im Einsatz

Bevor es in der Liga weitergeht, tritt der 1. FC Nürnberg zu Hause gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal an (Mittwoch, 05.04.2023 um 18.00 Uhr).

Am 27. Spieltag empfängt der FCN den KSC (Samstag, 08.04.2023 um 13.00 Uhr). Darmstadt trifft einen Tag später auf den SC Paderborn (13.30 Uhr).