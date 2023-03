Intensiver Schlagabtausch Heidenheims Wille ringt Darmstadt nieder Stand: 04.03.2023 22:31 Uhr

Ein Erfolg des Willens beschert dem 1. FC Heidenheim gegen Tabellenführer Darmstadt 98 drei Punkte. Jan-Niklas Beste avancierte am Samstagabend (04.03.23) zum Matchwinner. Die Hessen bleiben an der Spitze der 2. Bundesliga, der Vorsprung der "Lilien" auf den Hamburger SV schmolz nach dem Erfolg der Hanseaten gegen Nürnberg auf nur noch ein Pünktchen.

Heidenheim seinerseits liegt nur noch zwei Zähler hinter dem HSV und darf sich ebenfalls immer mehr Gedanken über den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus machen. In der von Beginn an intensiv geführten Partie hatten die Gastgeber in der 21. Minute die beste Chance zur Führung: Nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste von der rechten Seite kam Patrick Mainka zum Kopfball, setzte den Ball jedoch an die Latte.

Nach einer guten halben Stunde jubelten die Gäste aus Hessen - aber nur kurz: Fabian Holland bediente Phillip Tietz, der aber aus knapper Abseitsposition ins Heidenheimer Tor köpfte.

Pech hatten die Gastgeber, als noch in der ersten Spielhälfte Denis Thomalla nach einem Zweikampf verletzt vom Feld musste, und auch Florian Pick nach einem Schlag auf den Oberschenkel kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts vom Platz musste.

Großchance für FCH kurz nach der Pause

In Halbzeit zwei gelang den Gästen der bessere Start, doch die erste Großchancen erspielten sich die Hausherren. Marcel Schuhen im Kasten der Lilien musste sich bei einem Aufsetzer-Kopfball von Jan Schöppner mächtig strecken.

Fabian Schnellhardt vergab später Mitte des zweiten Abschnitts die größte Darmstädter Chance, als er einen Freistoß aus knapp 20 Metern zwar mit Gefühl, aber ohne Glück in die Heidenheimer Mauer schob.

Gastgeber mit viel Druck - dann die Erlösung

In der Schlussphase der Partie drückte das Team von der Ostalb auf den Siegtreffer. Beste setzte einen Schuss aus halblinker Position übers Darmstädter Tor, nachdem Zimmermann in der Rückwärtsbewegung über den Ball getreten hatte.

Grenzenlos war dann der Jubel, als Jan-Niklas Beste in der 89. Minute der Siegtreffer gelang. Stefan Schimmer hatte Beste bedient, der aus elf Metern ins Tor der Darmstädter traf. Wenig später sah Heidenheims Dženis Burnić noch Gelb-rot: Bei einem Darmstädter Konter zog er - gelbvorbelastet - das taktische Foul.

Die Niederlage der Hessen war die erste Pleite seit dem ersten Spieltag.

Heidenheim direkt wieder mit einem Topspiel

Am 24. Spieltag ist Heidenheim auswärts in Düsseldorf gefordert (Samstag, 11.03.2023 um 20.30 Uhr). Darmstadt spielt siebeneinhalb Stunden zuvor in Bielefeld.