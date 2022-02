Punkteteilung zwischen Regensburg und Düsseldorf

Sportschau. . 05:56 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste. Von Florian Eckl.

Fortuna Düsseldorf startet gut in die Partie und hat in der ersten Halbzeit gegen Jahn Regensburg mehrere gute Chancen. In Hälfte zwei verflacht das Offensivspiel der Düsseldorfer. Das Ergebnis: Punkteteilung.