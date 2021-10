Der FC St. Pauli feierte am Sonntag (03.10.2021) gegen Dynamo Dresden einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden und schob sich am 9. Spieltag an Jahn Regensburg vorbei an die Tabellenspitze.

Fünfter Heimsieg in Folge - St. Pauli mit Startrekord

St. Pauli feierte gegen Dynamo den fünften HeimsIeg in Folge, damit stellte das Team vom Millerntor den Vereins-Startrekord ein.