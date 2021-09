Werder viel zu passiv in der Defensive

Werder begann mit Ilia Gruev für den gelb-rot gesperrten und verletzten Christian Groß auf der zentralen Position vor der Abwehr. Wesentliche Impulse konnte Gruev im Bremer Spiel nicht setzen.

Schon die Anfangsphase gehörte den Schwarz-Gelben aus Dresden, die aggressiver zu Werke gingen. Torchancen gab es jedoch erst einmal keine, ehe die Sachsen doch den ersten vielversprechenden Angriff zur Führung nutzten. Ransford-Yeboah Königsdorffer schlenzte dabei den Ball mit dem linken Fuß gekonnt zunächst an den Querbalken. Den Abpraller netzte Christoph Daferner trocken per Außenrist und mithilfe des Innenpfostens ein (40.) .

Daferner steht genau richtig

Werder kam mit dem Vorhaben aus der Kabine, die Partie zu drehen. Doch es blieb beim Willen. Viel zu harmlos präsentierte sich der Bundesliga-Absteiger, in der Offensive gelang fast nichts, und auch in der Defensive taten sich große Lücken auf. Die nutzten die Dresdner. Wieder war Daferner zur Stelle, nachdem sich Antonis Aidonis an die Grundlinie dribbelte und flach vor den kurzen Pfosten spielte. Die Bremer konnten den Ball erneut nicht klären, Daferner schloss aus sieben Metern in die obere rechte Ecke ab.

Den endgültigen Knockout versetzte den Dresdnern Morris Schröter, als er in der 75. Minute trocken mit einem Linksschuss ins rechte Eck traf.

Die Bremer haben am kommenden Freitag (18.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim zu Gast. Dresden hat länger Pause und muss erst am Sonntag (03.10.21) um 13.30 Uhr beim FC St. Pauli antreten.

dpa/sid | Stand: 26.09.2021, 15:20