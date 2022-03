Die Gäste aus Ostwestfalen gingen überraschend durch Ron Schallenberg (19.) in Führung, Jann-Fiete Arp glich für die Gastgeber schnell aus. Neun Minuten nach dem Wiederanpfiff brachte Maximilian Thalhammer die Paderborner erneut in Führung - wieder zum Erstaunen der Zuschauer, die zuvor lange auf eine gelungene SCP-Aktion im Angriff gewartet hatten. Und auch der vierte Treffer in der Partie entstand nach einem dicken Schnitzer des Gegners: Florent Muslija wurde vor dem Kieler Tor perfekt von der rechten Seite angespielt und erhöhte auf 3:1 für die Gäste (74.).

Kiels späte Treffer

In der Folge schien der Wille der Kieler "Störche" offenbar gebrochen sein: Nur Sekunden nach dem dritten Treffer fiel Paderborns viertes Tor durch Jamilu Collins (76.). Doch in der Schlussphase verkürzte Alexander Mühling mit einem spektakulär verwandelten Handelfmeter (81.) und brachte die Hausherren zurück in die Partie. Denn als Benedikt Pichler das 3:4 erzielte (88.), schöpften die Kieler Anhänger wieder Hoffnung. Doch der Anschlusstreffer kam zu spät.