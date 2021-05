Die Kieler gewannen die Nachholpartie vom 26. Spieltag am Montagabend (10.05.2021) gegen Hannover 96 mit 1:0. Fin Bartels war der Matchwinner für die Kieler mit seinem Treffer kurz vor der Pause (44.).

Kiel mit viertem Sieg in fünf Spielen

Durch den Sieg kletterten die Kieler mit nun 59 Punkten auf den zweiten Tabellenrang, mit einem Punkt Vorsprung auf den Dritten Greuther Fürth und einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

Nach ihrer coronabedingten Zwangspause im April haben die Kieler damit vier von fünf Ligaspielen gewonnen. Für Routinier Bartels war es schon der fünfte Treffer, seit die Kieler wieder in den Spielbetrieb eingestiegen sind - und das insgesamt neunte Saisontor.

Bartels weiter Torschütze vom Dienst

Kiel könnte der erste Klub aus Schleswig-Holstein in der Geschichte der Bundesliga werden. Nur drei Tage nach dem 4:0 gegen St. Pauli an gleicher Stelle tat Holstein sich gegen die bereits gesicherten Niedersachsen lange Zeit schwer. Die Führung kurz vor der Pause fiel fast aus dem Nichts: Nach einer Bogenlampe von Fabian Reese stand Bartels am zweiten Pfosten frei und traf mit einer Direktabnahme ins lange Eck.

Hannover mit Chancen - Kiel im Glück

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie auf niedrigem Niveau. Hannovers Jaka Bijol hatte den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss aus 22 Metern (69.) touchierte leicht die Latte. Der Wermutstropfen für Kiel war die Verletzung von Ahmet Arslan kurz vor Spielende: Der Mittelfeldspieler musste nach einem Zweikampf minutenlang behandelt und vom Platz getragen werden. Die Folge waren sieben Minuten Nachspielzeit, die Kiel aber unbeschadet überstand.