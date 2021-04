Hamburger SV

Das 1:1 (0:0) am Donnerstag (29.04.21) war bereits das fünfte Sieglos-Spiel in Serie für den langjährigen Erstliga-Dino - diese Krise hätten sich die Hamburger zu keinem schlechteren Zeitpunkt der Saison nehmen können. Zwar verteidigte der HSV zunächst den dritten Rang, doch Verfolger Holstein Kiel liegt nur zwei Zähler zurück und hat noch drei Spiele mehr in petto.

Ordentlicher Beginn ohne Glanz

Im ersten Durchgang hatte der HSV zunächst gut begonnen, ohne allerdings großen fußballerischen Glanz zu versprühen. Es gab einige Halbchancen wie den Fallrückzieher von Aaron Hunt (9. Minute), einen Distanzschuss von Manuel Winzheimer (20.) und eine verunglückte Volleyabnahme von Simon Terodde (28.).