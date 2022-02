Die Gelsenkirchener erlitten dadurch am Sonntag (13.02.2022) einen Rückschlag im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, zumal die meisten Konkurrenten ihre Partien am 22. Spieltag gewannen.

Der Tabellenfünfte unterlag überraschend mit 1:2 (1:0) beim Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf, wo Neu-Coach Daniel Thioune einen Einstand nach Maß feierte. Die Fortuna atmete nach dem erst zweiten Heimsieg der Saison durch. Nach dem verdienten Erfolg bleiben die Düsseldorfer allerdings auf dem 16. Tabellenplatz.