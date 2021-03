Chris Führich (7.) und Kapitän Sebastian Schonlau (69.) schossen die Ostwestfalen (34 Punkte) zu ihrem neunten Saisonsieg nach zuletzt drei Partien ohne Dreier. Bei noch acht ausstehenden Spielen trennen Paderborn zwölf Zähler von einem direkten Abstiegsplatz. "Das fühlt sich gut an" , sagte SCP-Trainer Steffen Baumgart am Sportschau-Mikrofon, "beide Teams haben gewollt und so macht ein Fußballspiel Spaß! Uns ist heute vieles gelungen."

Die beste Rückrundenmannschaft aus St. Pauli, die erstmals seit Ende Januar wieder eine Niederlage erlitt, hat mit 32 Punkten ebenfalls eine komfortable Ausgangsposition. "Paderborn hat es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Jetzt müssen wir uns einmal schütteln, und dann geht es weiter" , sagte St.-Pauli-Coach Timo Schultz, dessen Team aus den vergangenen sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt hatte.