Durch die Niederlage am Freitag (23.04.2021) bleibt Eintracht Braunschweig mit 30 Punkten auf Platz 15, kann aber bei Siegen des VfL Osnabrück und des SV Sandhausen noch auf Rang 17 abrutschen.

Aue hingegen hat dank der Treffer von Dimitrij Nazarov (48. Minute) und Philipp Zulechner (82.) mit 40 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Aues Ballas trifft nur den Pfosten

In einer chancen- und niveauarmen ersten Hälfte hatten die Gäste aus dem Erzgebirge die einzig nennenswerte Gelegenheit. Nach einer Ecke traf Florian Ballas mit einer Direktabnahme nur den Pfosten des Braunschweiger Tores. Den Norddeutschen sah man dagegen die Nervosität im Abstiegskampf deutlich an.

Nazarov schockt Braunschweig

Nach der Pause wurde es bei den Gastgebern aus Niedersachsen nicht besser - eher im Gegenteil: Einen Auer Konter über Pascal Testroet schloss Nazarov zum 0:1 ab (48.). Braunschweig enttäuschte weiter und kam erst in der 75. Minute durch einen Kopfball von Innenverteidiger Oumar Diakhite zur ersten Torchance.

Auf der Gegenseite sorgte der eingewechselte Zulechner nach einem Pass des früheren Braunschweigers Jan Hochscheidt für die Entscheidung.

Kurze Pause für Aue