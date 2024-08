Saisonstart der 2. Liga Neue Gesichter und Altbekannte - Das sind die Kapitäne im Unterhaus Stand: 01.08.2024 15:26 Uhr

Durchmarsch-Spezialisten, Bundesligaerfahrene und ein ehemaliger Dauerkartenbesitzer – Die Kapitäne der Saison 2024/25 im Überblick.

Von Franziska Pietsch

1. FC Köln

Timo Hübers übernimmt die Kapitänsbinde von Florian Kainz. Dieser schreibt auf Instagram "Ich weiß, was es bedeutet, diesen großartigen Klub als Kapitän anzuführen. Ich werde Timo darum mit all meiner Erfahrung unterstützen." Hübers spielt seit 2021 für den FC, hat davor aber auch schon für die Kölner U21 auf dem Platz gestanden. Er hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften.

SV Darmstadt 98

Trainer Torsten Lieberknecht vertraut weiterhin auf Fabian Holland - obwohl der mit einer schweren Knieverletzung wohl noch mehrere Monate fehlen wird. Während Hollands Abwesenheit werden Klaus Gjasula, Marcel Schuhen, Tobias Kempe, Christoph Zimmermann oder Clemens Riedel die "Lilien" aufs Spielfeld führen.

Fortuna Düsseldorf

Noch ist die K-Frage bei der Fortuna nicht geklärt. Beim letzten Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town hat André Hoffmann die Kapitänsbinde getragen. Bereits seit 2022 genießt er das Vertrauen von Trainer Daniel Thioune. Da er in der abgelaufenen Spielzeit aber mehrfach verletzt fehlte, könnte die Binde nun weitergereicht werden. Eine Entscheidung will Thioune frühestens am Freitag bekanntgeben.

Hamburger SV

Trainer Steffen Baumgart setzt weiterhin auf Sebastian Schonlau. Die beiden kennen sich bereits seit 2017, haben vier Jahre lang gemeinsam beim SC Paderborn 07 gearbeitet. Schonlau ist seit seinem Wechsel im Sommer 2021 zum HSV als Spielführer gesetzt.

Karlsruher SC

Mit Marvin Wanitzek wird ein ehemaliger Dauerkarten-Besitzer des KSC jetzt zum Kapitän. Gleich beim ersten Testspiel in seiner neuen Rolle gegen den französischen Erstligisten Racing Strasbourg konnte er glänzen und erzielte ein Freistoßtor zum 4:1-Endstand. Der Stammspieler übernimmt das Amt von Ex-Kapitän Jerome Gondorf, der seine Profi-Karriere im Sommer beendet hat.

Hannover 96

Ron-Robert Zieler wird auch in der kommenden Saison die Binde am Arm tragen. Damit ist der Torhüter die dritte Saison in Folge Teamführer. Das hat Trainer Stefan Leitl bereits zu Beginn der Vorbereitung bestätigt.

SC Paderborn 07

Kurz vor Saisonbeginn hat sich Trainer Lukas Kwasniok für einen neuen Kapitän entschieden. Raphael Obermair wird die SCP07-Kicker anführen. Er ist seit 2022 in Paderborn und hat in dieser Zeit 67 Pflichtspiele bestritten. Kwasniok hofft damit auf mehr Konstanz als letzte Saison, als die Binde zwischen mehreren Spielern wanderte.

SpVgg Greuther Fürth

Auch in dieser Saison führt Branimir Hrgota das Kleeblatt auf den Rasen. Der 31-Jährige trägt bereits seit der Saison 2020/21 die Verantwortung. In der letzten Saison kam der Stürmer auf elf Tore.

Hertha BSC

Beim letzten Testspiel-Remis gegen Cardiff City trug Marc Kempf die Kapitänsbinde – in der Saison wandert sie aber zurück an Toni Leistner. Er war bereits in der vergangenen Spielzeit der Spielführer der Alten Dame". Nun hat der neue Cheftrainer Cristian Fiél ihn erneut zum Kapitän ernannt.

FC Schalke 04

Gerade erst hat der neue Kapitän seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert und damit allen Wechselgerüchten eine Absage erteilt: Top-Scorer Kenan Karaman soll den FC Schalke 04 in die neue Saison führen. Er tritt in die Fußstapfen von Simon Terodde. Vor seiner Zeit auf Schalke spielte Karaman zuletzt für Besiktas Istanbul und kam dabei auch in der Champions League zum Einsatz.

SV 08 Elversberg

Robin Fellhauer übernimmt und löst damit den langjährigen Leader Kevin Conrad ab, der seine Karriere beendet hat. Fellhauer zählt mit 150 Pflichtspielen zu den dienstältesten Spielern der SVE. Er hat nach seinem Wechsel im Jahr 2020 in der Regionalliga, der 3. Liga und der 2. Bundesliga für Elversberg gespielt.

1. FC Nürnberg

(Fast) alles neu beim FCN: Das Trainerteam rund um den neuen Cheftrainer Miroslav Klose hat Neuzugang Robin Knoche zum neuen Kapitän ernannt. Knoche kommt vom Bundesligisten Union Berlin und bringt Erfahrung aus der Champions League und Europa League mit. Seine Stellvertreter sind Florian Flick und Torwart Jan Reichert.

1. FC Kaiserslautern

Jean Zimmer überreicht die Kapitänsbinde an Marlon Ritter, der seit dem Sommer 2020 auf dem Betzenberg spielt. Ritter wurde von der Mannschaft gewählt. "Das macht mich natürlich stolz. Trotzdem habe ich jetzt keine andere Rolle, nur weil ich eine Binde trage. Ich versuche, weiter so zu bleiben, wie ich bin und auf dem Feld voranzugehen" , sagte er im SWR-Interview.

1. FC Magdeburg

Stammkeeper Dominik Reimann übernimmt das Kapitänsamt beim 1. FC Magdeburg. Damit folgt er auf Amara Condé, der zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen wechselte. Stellvertreter ist der Neuzugang Marcus Mathisen, der vom SV Wehen Wiesbaden gekommen ist.

Eintracht Braunschweig

Die Eintracht hat sich mit Ermin Bicakcic auf einen neuen Spielführer festgelegt. Ex-Kapitän Jannis Nikolaou und Neuzugang Sven Köhler sind seine Stellvertreter. Bicakcic stand neun Jahre bei Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, bevor er im vergangenen Oktober zurück nach Braunschweig kam, wo er bereits von 2012 bis 2014 spielte und den Durchbruch im Profifußball schaffte.

SSV Ulm 1846

Johannes Reichert bleibt auch in der 2. Bundesliga der Anführer der "Spatzen". Insgesamt verbrachte der Innenverteidiger schon rund 25 Jahre beim SSV, nur unterbrochen von einem kurzen Gastspiel bei Kaiserslautern II. im Alter von fünf Jahren schnürte er in Ulm zum ersten Mal seine Fußballschuhe. Mit ihm gelang dem SSV der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Wenn der gebürtige Ulmer mal nicht spielen kann, stellt er sich in die Fankurve und feuert seine Teamkollegen von dort an.

SC Preußen Münster

Der Verein hat bestätigt, dass Aufstiegskapitän Marc Lorenz auch in der 2. Bundesliga die Binde am Arm behält. Der geborene Münsteraner spielt seit 2022 bei den Preußen und hat als Kapitän ebenfalls den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft. Nach 33 Jahren kehrt Münster damit in die zweithöchste Spielklasse zurück.

SSV Jahn Regensburg

Auch in der Saison 2024/25 führt Andreas Geipl die Jahnelf auf den Platz. Nach seiner Rückkehr zum SSV Jahn in der vergangenen Saison hatte Geipl das Kapitänsamt übernommen und mit seinem Team den direkten Wiederaufstieg geschafft.