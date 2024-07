2. Bundesliga Teamcheck - Für Regensburg zählt nur der Klassenerhalt Stand: 24.07.2024 10:38 Uhr

Nach nur einem Jahr in der 3. Liga hat der SSV Jahn Regensburg den direkten Wiederaufstieg geschafft. Dort kann es dennoch nur um den Klassenerhalt gehen.

So lief die vergangene Saison

Riesen-Freude in Regensburg: Nach dem bitteren Zweitliga-Abstieg im Mai 2023 gelang dem SSV Jahn nach nur einem Jahr der direkte Wiederaufstieg. Als Dritter der 3. Liga setzten sich die Bayern gegen den 16. der 2. Bundesliga, den SV Wehen Wiesbaden, durch. Nach einem 2:2 im Hinspiel feierte das Team in der zweiten Relegationspartie einen 2:1-Auswärtssieg.

Als Zweitliga-Absteiger erlebte Regensburg eine wechselhafte Saison in der 3. Liga. Nach einem Stolperstart setzte sich die Mannschaft lange an der Tabellenspitze fest, rutschte jedoch drei Spieltage vor Schluss noch hinter den SSV Ulm und Preußen Münster zurück und musste in der Relegation "nachsitzen".

Überschattet wurde die gesamte Saison vom Tod des Spielers Agyemang Diawusie. Der Angreifer war im November 2023 im Alter von 25 Jahren an einem plötzlichen Herztod gestorben

Neuzugänge und Abgänge

Auf dem Transfermarkt hielt sich der Jahn zurück. Louis Breunig, der schon im vergangenen Jahr vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, wurde für 250.000 Euro fest verpflichtet. Auch die Zugänge Sebastian Ernst von Hannover 96, Kai Pröger von Hansa Rostock, Torwart Julian Pollersbeck vom 1. FC Magdeburg und Christian Kühlwetter vom 1. FC Heidenheim haben jede Menge Zweitligaerfahrung.

In Konrad Faber (zum FC St. Gallen) verließ nur ein Leistungsträger aus der Vorsaison den Verein.

Der Trainer

Jo Enochs übernahm das Traineramt im Mai 2023 und folgte auf den zuvor entlassenen Mersad Selimbegovic. Drei Spieltage vor Ende der Saison konnte er im Abstiegskampf das Ruder aber nicht mehr herumreißen. Umso erfolgreicher verlief dann die vergangene Spielzeit in der 3. Liga, die Enochs und der SSV Jahn mit dem direkten Wiederaufstieg krönten.

Der 52-Jährige gebürtige US-Amerikaner stand zuvor beim SSV Zwickau an der Seitenlinie. Seine Karriere begann er als Spieler aber beim FC St. Pauli, danach war er viele Jahre lang als Spieler und Trainer beim VfL Osnabrück.

Ziele in der neuen Saison

Vor dem Abstieg im Mai 2023 hatten die Regensburger sechs Jahre in der zweiten Liga gespielt. Überraschend kam der dann aber nicht, er hatte sich vielmehr mit immer schlechter werdenden Tabellen-Platzierungen über die Jahre angedeutet.

Konstant in der 2. Liga mithalten zu können, das muss sich der SSV Jahn also jetzt erst neu erarbeiten. Deshalb kann es in der kommenden Spielzeit auch nur einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. Das weiß auch Trainer Jo Enochs. "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir müssen hart an uns arbeiten" , sagte er.