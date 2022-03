Beim 2:1 (1:0)-Sie der Schalker gegen Hannover 96 trafen Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) vor 55.000 Zuschauern für die Königsblauen. Hannover hatte zwischenzeitlich durch Cedric Teuchert (50.) zum 1:1 ausgeglichen. Mit diesem Sieg hält Schalke Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen, während Hannover weiter nach unten schauen muss. Noch ist der Klassenerhalt für die Niedersachsen nicht gesichert.

Hannover mit mutigem Start

Die zuletzt in drei Pflichtspielen in Serie besiegten Hannoveraner begannen in der Arena allerdings überraschend selbstbewusst und spielbestimmend. Angetrieben vom quirligen und aktiven Sebastian Kerk spielten sich die Niedersachsen gegen den sichtlich überraschten Aufstiegsanwärter eine Gelegenheit nach der anderen heraus. In der 8. Minute musste S04-Keeper Martin Fraisl gegen einen 14-Meter-Schuss von Sei Muroya retten, zwei Minuten später drosch Kerk die Kugel nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Schalke war in Nöten, hatte aber in der 13. Minute plötzlich selbst die Chance, in Führung zu gehen. Top-Torjäger Simon Terodde scheiterte aber aus kurzer Distanz am geschickt positionierten Ron-Robert Zieler im Tor der Gäste.