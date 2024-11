Topspiel gegen Paderborn Kurioses Eigentor rettet Düsseldorf das Remis Stand: 09.11.2024 22:33 Uhr

Im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga droht Düsseldorf lange die dritte Niederlage in Folge - bevor Paderborn in der Nachspielzeit kurios hilft.

Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn haben sich im Topspiel des 12. Zweitliga-Spieltags 1:1 (0:0)-unentschieden getrennt. Ein unglückliches Eigentor von Felix Götze (90.+5) brachte den späten Ausgleich für die Fortuna, Paderborn war durch ein Eigentor von Valgeir Fridriksson (61.) in Führung gegangen.

Freuen dürfte sich darüber vor allem Hannover 96, das weiterhin Tabellenführer ist und seinen Vorsprung mit einem Sieg in Elversberg am Sonntag um 13.30 Uhr auf vier Punkte ausbauen könnte. Düsseldorf wartet nun seit vier Heimspielen auf einen Sieg.

Nur ein Highlight in Hälfte eins

Die erste Halbzeit war eine zum Vergessen. Die Zuschauer sahen hauptsächlich Mittelfeld-Duelle, kaum Strafraumszenen und nur eine dicke Torchance. Paderborns Grimaldi hatte in der 39. Minute die Führung auf dem Kopf, verfehlte den rechten Torwinkel aber knapp.

Der zweite Durchgang begann mit etwas mehr Schwung auf beiden Seiten, aber über gute Ansätze gingen die Angriffe selten hinaus. Dazu passt, wie die Paderborner Führung fiel.

Zehnters Hereingabe doppelt abgefälscht

Düsseldorfs Fridriksson fälschte eine flache Hereingabe von Aaron Zehnter ab. Torwart Florian Kastenmeier konnte nicht mehr reagieren, von seinem Oberschenkel prallte der Ball ins Netz.

Nach Düsseldorfs Eigentor liegt der Ball im Netz.

Anschließend war zumindest Schluss mit dem Mittelfeld-Geplänkel. Paderborn zog sich zurück und Düsseldorf rannte an, kam auch einige Male zum Abschluss. Aber auch die Gäste blieben gefährlich, Paderborns Joker Sven Michel hämmerte den Ball in der 79. Minute an die Querlatte.

Brackelmann köpft Götze an

In der Schlussphase verteidigte Paderborn weiter geschickt, bis tief in der Nachspielzeit das nächste Eigentor fiel. Nach einer Flanke wollte Calvin Brackelmann per Kopf klären, traf aber den Hinterkopf seines Abwehrkollegen Götze - und von dort landete der Ball im Netz.

Düsseldorf gegen Elversberg, Paderborn gegen Nürnberg

Düsseldorf spielt nach der Länderspielpause am 13. Spieltag gegen den SV Elversberg (Samstag, 23.11., 13.00 Uhr). Der SC Paderborn empfängt den 1. FC Nürnberg (Freitag, 22.11., 18.30 Uhr).