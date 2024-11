37. Erstmals in der Partie geht es etwas schneller bei den Gastgebern, sodass Klaus auf der rechten Seite in ein Laufduell kommt. Rund zehn Meter vor der Grundlinie bringt er eine hohe Hereingabe in die Mitte, wo nur Vincent Vermeij lauert. Seine Flanke ist jedoch viel zu hoch, sodass die Situation in der Folge schnell geklärt werden kann.

34. Die Offensivbemühungen der Düsseldorfer sind sehr statisch und wenig flexibel. Aktuell fehlt die Dynamik im Spiel nach vorne, sodass der SCP nur wenig Probleme beim Verteidigen bekommt.

32. Nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung läuft Grimaldi auf Zimmermann zu, der als letzter Verteidiger noch zwischen ihm und dem Torwart steht. Der Paderborner verzögert etwas und sucht aus zwölf Metern den Abschluss. Im letzten Augenblick bringt Zimmermann seinen Fuß dazwischen und bereinigt damit die Situation.

29. Eine Ecke von der rechten Seite wird von Aaron Zehnter an den Fünfmeterraum getreten. Zentral vor dem Tor kann sich jedoch Filip Bilbija nicht durchsetzen und so rutscht die Kugel unberührt ins Seitenaus.

27. Nach rund 27 Minuten neutralisieren sich beide Teams nahezu komplett. Torchancen und Aktionen in den gefährlichen Räumen sind nur ganz selten zu sehen. Ansonsten spielt sich die Partie im Mittelfeld ab.

24. Nach einer starken Seitenverlagerung hat Santiago Castaneda viel Platz und zieht die rechte Seite herunter. Seine flache Hereingabe findet am ersten Pfosten, rund 18 Meter vor dem Tor, Luis Engelns. Der fasst sich ein Herz und zieht ab, doch sein Schuss fliegt direkt auf Kastenmeier, der sicher zupackt.

21. Felix Götze hat etwas Zeit und schlägt einen seiner präzisen, tiefen Bälle. Damit überspielt er gleich acht Düsseldorfer, doch Emmanuel Iyoha kann als letzter Abwehrspieler den Ball noch klären. In seinem Rücken hatte sich Filip Bilbija gelöst, der sonst alleine auf Kastenmeier zugelaufen wäre.

19. Der SCP läuft die Hausherren bereits tief in der gegnerischen Hälfte an und baut sofort Druck auf den Ballführenden aus. Nach einigen Passstaffeten kommt Tim Rossmann vom linken Flügel zur Flanke, die jedoch Markus Schubert abfangen kann.

17. Matthias Zimmermann wird im Mittelkreis von Filip Bilbija von den Beinen geholt und der Abwehrspieler bleibt vorerst auf dem Boden liegen. Schiedsrichter Exner ermahnt den Paderborner und es geht ohne Verwarnung weiter.

14. Die Gäste nehmen Tempo raus und lassen die Kugel durch die eigene Abwehrkette zirkulieren. Düsseldorf lässt sich nicht locken und so plätschert die Partie etwas vor sich hin.

11. Aus dem rechten Halbfeld schlägt Luis Engelns eine scharfe Flanke, die nicht direkt geklärt werden kann. Dadurch entwickelt sich eine Schussmöglichkeit für Filip Bilbija. Der Angreifer trifft die Kugel überhaupt nicht gut, allerdings rutscht auch Matthias Zimmermann das Leder über den Fuß, sodass es eine Ecke gibt, die jedoch keine Torgefahr einbringt.

9. Die Düsseldorfer haben einige Minuten benötigt, um im Spiel anzukommen. Nach dem Abschluss von Iyoha scheinen die Hausherren aufgewacht zu sein und übernehmen mehr Spielanteile. Noch befindet man sich jedoch in den weniger gefährlichen Räumen.

6. Dann geht es jedoch schnell. Nach einem Ballverlust auf Höhe der Mittellinie schaltet Ísak Jóhannesson schnell um. Seine Flanke in die Mitte wird unzureichend geklärt, sodass Emmanuel Iyoha zu einem Distanzschuss kommt. Sein strammer Schuss aus rund 22 Metern fliegt dann doch einen Meter rechts am Kasten vorbei.

5. Die Ostwestfalen halten den Ball in den eigenen Reihen und die Fortunen beginnen knapp vor der Mittellinie das Pressing zu erhöhen.

3. Der SCP kommt gut in die Partie und sucht den Weg nach vorne. Düsseldorf hingegen scheint etwas überrascht und braucht die ersten Minuten, um in die Partie zu finden.

1. Die Gäste starten in weißen Jerseys und stoßen an. Die Hausherren sind in Rot unterwegs.

1. Spielbeginn

Auch der SCP hat in den vergangenen Wochen nicht unbedingt mit Ergebnissen geglänzt. Während man vor drei Wochen mit 0:3 bei den roten Teufeln unter die Räder gekommen ist, gewann man eine Woche später mit 2:1 gegen den Effzeh. Darauf folgte jedoch ein mageres 0:0 gegen Eintracht Braunschweig. Somit sind die Vorleistungen der Vorwochen auch beim Team von Łukasz Kwasniok eher durchwachsen ausgefallen. Im heutigen Spitzenspiel können beide Mannschaften ihre kleine Schwächephase beenden und zurück in die Erfolgsspur finden, denn auch die weiteren Konkurrenten lassen immer wieder Punkte liegen.

Im Spitzenspiel stehen sich heute der Tabellenzweite und der Drittplatzierte gegenüber. Demzufolge bietet diese Begegnung eine Menge Spannung, vor allem, da ein möglicher Sieger auch für die nächsten rund 18 Stunden die Tabellenführung erobern wird. Allerdings trügt der Schein ein wenig. Die Düsseldorfer konnten lediglich eines der letzten vier Spiele für sich entscheiden. Während man gegen den HSV 0:3 zuhause verlor, gab es zwei Wochen später eine bittere 3:4-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dazwischen holte man sich einen 3:0-Erfolg gegen den Letzten, Jahn Regensburg. Zuletzt verlor man gegen den Aufsteiger aus Münster. Auch der Blick auf die Heimtabelle verheißt nichts Gutes. Aus fünf Partien in der Merkur Spiel-Arena konnte man lediglich einen Sieg holen und zwei Unentschieden, weshalb man in dieser Statistik nicht in den Top-10 zu finden ist.

Bei den Gästen gibt es drei Änderungen zum 0:0 gegen Eintracht Braunschweig. Neben dem rotgesperrten Marcel Hoffmeier fehlen auch Laurin Curda und Ilyas Ansah in der ersten Elf. Dafür rücken Aaron Zehnter, Koen Kostons und Adriano Grimaldi in die Startaufstellung. Während man letzte Woche noch aus einem 3-4-2-1 heraus agierte, spielt man heute wieder mit Viererkette, sodass sich ein 4-2-1-3-System ergibt.

Nachdem die Fortuna letzte Woche mit 0:1 gegen Preußen Münster unterlegen war und man somit die Tabellenführung herschenkte, gibt es gleich drei Wechsel in der Startelf zu verzeichnen. Bei den Hausherren nehmen Myron van Brederode, Shinta Appelkamp und Giovanni Haag vorerst auf der Bank Platz und werden durch Tim Rossmann, Marcel Sobottka und Valgeir Lunddal Friðriksson ersetzt. An der üblichen 4-2-3-1-Formation hat sich jedoch nichts geändert.