Neuntes Saisontor von Lidberg 3:1 nach 0:1 - Darmstadt dreht Heimspiel gegen Hertha Stand: 09.11.2024 15:11 Uhr

Darmstadt 98 lag in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (09.11.2024) gegen Hertha BSC zurück und hat doch gewonnen. Das lag auch an Torjäger Isaac Lidberg.

Die Tore beim 3.1 (1:1)-Erfolg für Darmstadt erzielten Philipp Förster (45.+2), Isac Lindberg (65.) und Andreas Müller (81.). Zuvor hatten die Hessen im eigenen Stadion zurückgelegen: Florian Niederlechner hatte die Hertha früh in Führung gebracht (21.).

Für Darmstadt 98 war es das fünfte Spiel nacheinander ohne Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga (3 Siege, 2 Remis). Mit nun 16 Punkten vergrößert die Mannschaft von Florian Kohfeldt den Abstand zu den Abstiegsrängen. Hertha BSC hat einen Punkt mehr, aber trotzdem Sorgen. Es war die zweite Liga nacheinander.

Niederlechner bringt die Hertha in Führung

In Darmstadt waren zunächst die Gäste aus Berlin spielbestimmend. Beinahe wäre die Hertha bereits in der 15. Minute in Führung gegangen, als Mickaël Cuisance knapp außerhalb des Strafraums an den Ball kam. Mit dem linken Fuß schloss er ab, sein Schuss rauschte am linken Pfosten vorbei.

In dieser Szene fiel die Führung nicht, sie fiel dafür sechs Minuten später: Herthas Derry Scherhant dribbelte in den Sechzehner und bediente Niederlechner, der aus kurzer Distanz vollendete. Für Niederlechner war es der vierte Saisontreffer.

Förster im zweiten Versuch - Darmstadt gleicht aus

Darmstadt intensivierte anschließend die eigenen Offensivbemühungen - und belohnte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Förster blieb mit einem Freistoß zunächst in der Berliner Mauer hängen, er bekam aber eine zweite Chance. Der Abpraller landete erneut vor seinen Füßen. Diesmal entschied er sich für den rechten. Sein Schuss wurde von zwei Herthanern abgefälscht und landete so links im Eck.

Zuvor hatte Darmstadt Pech, als Aleksandar Vukotić nach einem Freistoß zum Schuss kam, aber aus sechs Metern nicht ins Tor traf, sondern nur die Querlatte (41.).

Þorsteinsson trifft, aber sein Tor zählt nicht

Zu Beginn der zweiten Halbzeit jubelten dann wieder alle, die es mit der Hertha halten - doch sie jubelten nur kurz: Palkó Dárdai scheiterte mit einem Schuss an Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen. Von Schuhen prallte der Ball zu Jón Dagur Þorsteinsson, der aus kurzer Distanz traf. Schiedsrichter Patrick Alt gab den Treffer, doch dann schaltete sich der VAR ein. So kam es, dass Alt den Treffer zurücknahm, weil zuvor Þorsteinsson den Ball mit dem Arm berührte (51.).

Kopfball mit Turban - Darmstadts Lidberg trifft

Es fielen in diesem Spiel anschließend noch zwei Treffer, beide für Darmstadt - und beide zählten. Zunächst schlug der kurz zuvor eingewechselte Guille Bueno auf der linken Seite einen Haken, dann flankte er mit viel Gefühl. Am zweiten Pfosten stieg Lidberg zum Kopfball hoch und traf zum 2:1.

Für den Schweden Lidberg, der zu diesem Zeitpunkt wegen einer Kopfbverletzung mit einem Turban spielte, war es im zwölften Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga der neunte Treffer.

Darmstadts Müller trifft aus der Distanz

Für die Entscheidung sorgte dann Darmstadts Müller, als er mit dem Ball am Fuß durch das Zentrum des Spielfelds lief und aus gut 25 Metern einfach mal abzog. Sein Schuss tippte vor Torhüter Tjark Ernst noch einmal auf, ehe er schließlich links im Eck landete.

Darmstadt in Hannover, Hertha gegen Ulm

Darmstadt 98 spielt nächstes Wochenende auswärts in Hannover (23.11., 13.00 Uhr). Zeitgleich hat Hertha BSC den SSV Ulm im Olympiastadion zu Gast (23.11., 13.00 Uhr).