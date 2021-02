Frankfurts Hütter: "Das hat mit Niveau wenig zu tun"

Video: 10 Tore in einer Halbzeit - BVB-Rekordsieg gegen Bielefeld 1982

01:37 Min. .

Zehn Tore in einer Halbzeit - hat es bislang nur einmal in der Bundesliga gegeben. Dortmunds 11:1 Kantersieg gegen Bielefeld 1982 geht in die Geschichte ein, auch in die von Arminia-Spielführer Dirk Hupe. | video