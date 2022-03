Im Anschluss war Wolfsburg zwar spielbestimmend, blieb aber ohne Chancen. Bayer merkte man das Fehlen der verletzten Florian Wirtz und Patrick Schick an - Leverkusen sorgte vorne mit Adlis Ausnahme für kaum Gefahr. So plätscherte die Partie bis zum Pausenpfiff dahin.

Paulinho entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel probierten es beide Klubs wieder mit schnellen, vertikalen Zuspielen in die Spitze. Es ergaben sich in den Strafräumen einige gefährliche Gegelenheiten, die jedoch nocht konsequent zuende gespielt wurden. Richtig gefährlich wurde es erst zehn Minuten nach Wiederanpfiff wieder: Jonas Wind setzte einen Abschluss an den Bayer-Pfosten (55.).