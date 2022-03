Aufgrund der Lockerungen der Corona-Auflagen konnte am Freitagabend (18.03.2022) auch die Zuschauerkapazität im Bochumer Stadion wieder erhöht werden.

Zoller an die Adresse des Becherwerfers: "Du hast im Stadion nichts verloren"

Auch Bochums Co-Trainer Markus Gellhaus, der den erkrankten Thomas Reis vertrat, zeigte sich bei DAZN entsetzt: " Das ist peinlich, nicht zu entschuldigen so eine Aktion ." Der Spielabbruch sei "vollkommen verständlich", sagte Gellhaus und gab Einblick ins Gefühlsleben seiner Profis: " Da sitzt natürlich der Frust der Spieler tief. Man hätte hier was reißen können, was mitnehmen können und dann wird das Spiel so abrupt beendet ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.