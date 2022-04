Das 0:0 war am Ende für Leverkusen sogar noch schmeichelhaft, insgesamt neutralisierten sich beide Mannschaften aber weitgehend zwischen den Strafräumen.

Latte rettet für Hrádecký

In der ersten Hälfte hatte der VfL noch die etwas besseren Chancen gehabt. In einer ziemlich unspektakulären Partie ließ sich Miloš Pantović nach einer knappen Viertelstunde die Kugel in aussichtsreicher Position aber noch von Piero Hincapié abjagen. Vier Minuten vor der Pause rettete die Latte nach einem knallharten Distanzschuss von Danilo Soares für den geschlagenen Lukas Hrádecký im Bayer-Tor.

Leverkusen hatte zwar beim Ballbesitz mit rund 60 Prozent Vorteile, war aber trotz des Startelf-Comebacks von Patrik Schick vor dem Bochumer Tor vollkommen harmlos.

Kurioser Elfmeter mit Doppelberührung

Im zweiten Durchgang wären die Gäste dann beinahe aus dem Nichts in Führung gegangen. Nach einem Laufduell mit Eduard Löwen samt minimaler Berührung sank Paulinho im Bochumer Strafraum zu Boden, Felix Zwayer gab Strafstoß und wurde vom VAR auch nicht korrigiert.