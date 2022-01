Dafür schlug Nkunku mitten in der stärksten Stuttgarter Phase eiskalt bei einem Konter mit seinem neunten Saisontreffer zum 0:2 zu und sicherte in einer insgesamt mäßigen Partie den Leipziger Sieg. Für die Sachsen war es der erste Auswärtssieg in der Bundesliga seit April 2021.

Zwei Heimspiele für Leipzig

Für die seit vier Spielen torlosen Stuttgarter geht es am 20. Spieltag zum SC Freiburg (22.01.2022, 15.30 Uhr). Leipzig empfängt zunächst am Mittwoch (18.30 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals Zweitligist Hansa Rostock und dann am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga den VfL Wolfsburg.