Allerdings half dem VfB dieser erste Akzent nur wenig – denn Hahn, neu in die Startelf gerückt, nutzte den ersten geradlinigen FCA-Angriff eiskalt. Der 31-Jährige wurde von Linksverteidiger Iago mit einer gefühlvollen Flanke in Szene gesetzt, außerdem am zweiten Pfosten völlig alleine gelassen und konnte so per Volleyschuss in die lange Ecke treffen.

Stuttgart drängt Augsburg zunehmend zurück

Die Gastgeber waren bemüht, dem Augsburger Schwung durch das frühe Führungstor entgegenzuwirken. Omar Marmoush hüpfte im Strafraum über den herauseilenden Gikiewicz, wurde vom Augsburger Keeper aber nicht berührt, Schiedsrichter Patrick Ittrich winkte ab (8.).

Augsburg war nun passiver, die Lücken wurden größer in der Defensive. Und Stuttgart machte Dampf: Sasa Kalajdzic schickte mit einer Körpertäuschung im Strafraum die halbe Augsburger Defensive inklusive Torwart Gikiewicz auf die Erde, sein Schuss wurde aber von Reece Oxford geblockt. Und Führichs Zweitversuch landete bei Gikiewicz (28.).