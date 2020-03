Ultras drohen mit Spielabbrüchen

Ungeachtet einer ersten Annäherung zwischen DFB, DFL und Fanvertretern haben Ultras aus ganz Deutschland für den anstehenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga weitere Proteste bis hin zu möglichen Spielabbrüchen angekündigt. "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen" , kündigte der Zusammenschluss "Fanszenen in Deutschland" am Freitag in einer Stellungnahme mit dem Titel "Kollektivstrafen zum 'Schutze' eines Milliardärs " an.

Damit ist auch klar, dass die Zusammenkunft am Tag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nur bedingt Erfolg hatte. Dort hatten sich Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), und Friedrich Curtius, DFB-Generalsekretär, in stundenlangen Diskussionen über Kollektivstrafen und den so genannten Drei-Stufen-Plan eingelassen. Es waren nur Vertreter von Fanvereinigungen wie "Unsere Kurve", "Frauen im Fußball" und "Queer Football Fans" vor Ort. Weiterhin nicht im Dialog stehen die Vereinigung „ProFans“, die Interessenvertretung für Fan- und Ultragruppen, sowie das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) - somit kann die Mitteilung auch als Teil des Machtkampfes verstanden werden.

Vorwurf der Zensur

Neben der Wiedereinführung von Kollektivstrafen werfen die Fan- und Ultragruppen dem DFB zudem Zensur vor, weil es zuletzt auch wegen Plakaten ohne beleidigenden Inhalt zu Spielunterbrechungen gekommen war. "Die tatsächliche Schande der vergangenen Wochen liegt im Verhalten der Verbände, allen voran des DFB" , hieß es. Unter dem neuen Präsidenten Fritz Keller habe sich " nichts zum Positiven verändert" . Dem DFB wird vorgeworfen, kein "ernsthaftes Interesse an einem Dialog" zu haben.

Indem der DFB diese Strafen wieder ausspreche, beweise er, "dass er nur solange an Veränderungen und Dialog interessiert ist, solange sein Geschäft nicht ernsthaft gestört wird". Das Vertrauen der Ultras in die Verbände scheint komplett zerstört, es werden schwere Vorwürfe formuliert. "Es geht schlichtweg um die Bekämpfung unserer Fankultur und unserer Werte" , befürchtete der Ultra-Zusammenschluss, "die Profiteure des Geschäfts 'Fußball' versuchen mit diesem scheinbar verfänglichen Thema die Fankurven zu spalten, um letztendlich die aktiven Fanszenen zu entfernen".

Kollektivstrafen als Kardinalproblem

Ein Kardinalproblem scheinen tatsächlich die Kollektivstrafen, die als Angriff auf die Fankultur verstanden werden. Das DFL-Präsidium hatte dazu am Donnerstag mitgeteilt: "Kollektivstrafen haben im deutschen Fußball noch nie ein Problem gelöst." Nur als Ultima Ratio könnten sie " in absoluten Ausnahmefällen in sportgerichtlichen Verhandlungen zwischen DFB und Klubs nicht komplett ausgeschlossen werden". Der DFB verteidigte sich mit Vizepräsident Rainer Koch: "Es wurde im Übrigen immer klar kommuniziert, dass Zuschauerausschlüsse nicht kategorisch abgeschafft sind.“

Fest steht: Nur dem Rassismus die Rote Karte zu zeigen, wie es auch der FC Bayern getan hat, reicht als kleinster gemeinsamer Nenner nicht aus. Für die meist links gerichteten Fan- und Ultragruppen ist das ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Ihnen sind auch Klubs wie TSG Hoffenheim und RB Leipzig, die unter Umgehung der 50+1-Regel in der Bundesliga gelandet sind, ein Dorn im Auge.

Nun steht wieder infrage, ob Seifert und Curtius bei ihrem Dialog wirklich eine Annäherung hinbekommen haben. Denn die Causa bleibt vertrackt. Das Bündbnis "Unsere Kurve" hatte nach dem Gespräch beim DFB noch mitgeteilt: "Der kommende Spieltag wird zeigen, ob wieder zu einer Art Fußballalltag zurückgekehrt werden wird." Das klang nach einer schnellen Versöhnung - die aber liegt offenbar immer noch in weiter Ferne.

Stand: 06.03.2020, 13:04